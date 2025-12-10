 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Nuestras Fiestas

Confirmaron las tropillas que estarán presentes en el Festival de Jineteada y Folclore en Diamante

Se precisó este miércoles el número de tropillas que formarán parte de la nueva edición del Festival de Jineteada y Folclore en Diamante.

10 de Diciembre de 2025
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

REDACCIÓN ELONCE

Se precisó este miércoles el número de tropillas que formarán parte de la nueva edición del Festival de Jineteada y Folclore en Diamante.

El Festival de Jineteada y Folclore en Diamante es un emblemático evento folclórico de Argentina que ya cuenta con más de 50 años de historia. Actualmente se lleva a cabo en el Campo Lisardo Gieco de la Ciudad de Diamante (Entre Ríos, Argentina).

 

La edición 2026 de este icónico festival de jineteada y folclore se llevará a cabo del jueves 8 al lunes 12 de enero de 2026 con la presentación de grandes artistas sobre el escenario, que alternarán con los mejores jinetes y tropillas de todo el país.

 

Este miércoles se dieron a conocer las tropillas que formarán parte. Desde la organización confirmaron que contará con más de 300 montas.

 

El listado

 

"EL LAMENTO DEL GAUCHAJE" de José Perret-Capibara, Santa Fe

 

"LA REVOLTOSA" de Oscar Altabhe-Coronel Pringles. Buenos Aires.

 

"LA ARGENTINA" de Sergio Retondo Roque Pérez, Buenos Aires.

 

"EL RELINCHO" de Carlos Oggero-Virginis, Santa Fe

 

"LOS TAITAS" de Julio y Fermín Mendizabal-Rauch Buenos Aires.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

"LOS ARISCOS" de Diego Rianda-Sancti Spritu, Santa Fe

 

"LOS BONITOS" de Néstor Sosa-La Plata. Buenos Aires.

 

"LA MOCHILLERA" de Horacio Velásquez- Gualeguay, Entro Ales

 

"LA CERDA BRAVA" de Oreste Pergolesi-Tostado, Santa Fe

 

"LOS PIGUELOS" de Gabriel Rovera- Bell Ville, Córdoba

 

"LA SIN QUERENCIA" de Luciano Simo-Pérez Millán, Buenos Aires

 

"LOS DIABLOS NEGROS" de Laureano Papes-Urdinarrain. Entre Ríos.

 

"AGRUPACIÓN PAGO CHICO" Pigüé. Buenos Aires.

 

"LA BOCHINCHERA" de Marcelo Cugat-Santa Lucia, Buenos Aires

 

"LA SIN QUERENCIA" de Ismael Palen-Casilda, Santa Fe

 

"105 DEL DESIERTO" de Alejandro Lagger-San Cristóbal, Santa Fe

 

"EL ENTREVERD" de Ángel Ecclesia -Costa Grande, Entre Ríos

Temas:

Tropillas Festival Nacional de Jineteada y Folclore
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso