Confirmaron las tropillas que estarán presentes en el Festival de Jineteada y Folclore en Diamante

Se precisó este miércoles el número de tropillas que formarán parte de la nueva edición del Festival de Jineteada y Folclore en Diamante.
El Festival de Jineteada y Folclore en Diamante es un emblemático evento folclórico de Argentina que ya cuenta con más de 50 años de historia. Actualmente se lleva a cabo en el Campo Lisardo Gieco de la Ciudad de Diamante (Entre Ríos, Argentina).
La edición 2026 de este icónico festival de jineteada y folclore se llevará a cabo del jueves 8 al lunes 12 de enero de 2026 con la presentación de grandes artistas sobre el escenario, que alternarán con los mejores jinetes y tropillas de todo el país.
Este miércoles se dieron a conocer las tropillas que formarán parte. Desde la organización confirmaron que contará con más de 300 montas.
El listado
"EL LAMENTO DEL GAUCHAJE" de José Perret-Capibara, Santa Fe
"LA REVOLTOSA" de Oscar Altabhe-Coronel Pringles. Buenos Aires.
"LA ARGENTINA" de Sergio Retondo Roque Pérez, Buenos Aires.
"EL RELINCHO" de Carlos Oggero-Virginis, Santa Fe
"LOS TAITAS" de Julio y Fermín Mendizabal-Rauch Buenos Aires.
"LOS ARISCOS" de Diego Rianda-Sancti Spritu, Santa Fe
"LOS BONITOS" de Néstor Sosa-La Plata. Buenos Aires.
"LA MOCHILLERA" de Horacio Velásquez- Gualeguay, Entro Ales
"LA CERDA BRAVA" de Oreste Pergolesi-Tostado, Santa Fe
"LOS PIGUELOS" de Gabriel Rovera- Bell Ville, Córdoba
"LA SIN QUERENCIA" de Luciano Simo-Pérez Millán, Buenos Aires
"LOS DIABLOS NEGROS" de Laureano Papes-Urdinarrain. Entre Ríos.
"AGRUPACIÓN PAGO CHICO" Pigüé. Buenos Aires.
"LA BOCHINCHERA" de Marcelo Cugat-Santa Lucia, Buenos Aires
"LA SIN QUERENCIA" de Ismael Palen-Casilda, Santa Fe
"105 DEL DESIERTO" de Alejandro Lagger-San Cristóbal, Santa Fe
"EL ENTREVERD" de Ángel Ecclesia -Costa Grande, Entre Ríos