Imágenes: una densa humareda se pudo ver en la zona oeste de la ciudad de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Los paranaenses sintieron esta tarde mucho olor a humo en la zona oeste de la ciudad. Elonce registró con sus cámaras aéreas cómo esto afectaba a una franja importante de la capital entrerriana y disminuía la visibilidad. Sería por quema en el Volcadero.
Una densa columna de humo cubrió la zona oeste de la capital entrerriana este miércoles por la tarde, según pudo registrar Elonce a través de sus cámaras ubicadas en diferentes zonas de la ciudad. En las imágenes se pudo apreciar, el origen de la columna de humo, era la zona oeste, cercana al barrio Humito o en dirección a El Volcadero.
Vecinos reportaron que la nube comenzó a hacerse sentir con un fuerte olor, pasadas las 19 y con el viento proveniente del noroeste comenzó a retirarse.
La gran columna de cubrió una parte de la zona oeste de la ciudad de Paraná y también afectó la zona de calle San Martín al final, Concordia, barrio 33 Orientales y otras adyacencias, desde donde los vecinos enviaron sus imágenes a Elonce.
Producto de la acción del viento, el humo afectó la franja de la ciudad cercana a la costa. “Acá en la zona de Burmeister y 1º de mayo se siente fuerte, empezó como a las 19”, dijo un vecino a Elonce.
Mientras que un vecino de calle Pellegrini al final, explicó que era “impresionante, no me acuerdo alguna vez que se haya sentido tanto”, sostuvo.
Vecinos indicaron que son habituales las quemas, pero no con esta magnitud. “Es posible que el viento también haya hecho lo suyo”, completaron.
La baja presión atmosférica y el viento débil del noreste hacían que el humo se "estacione" en la zona.