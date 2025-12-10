El Parlamento del Paraná se hará en Sala Mayo: habrá conversatorios y conferencia ciudadana

Una nueva instancia del Parlamento de Paraná se llevará a cabo este jueves, a partir de las 16:30, en Sala Mayo. Este evento, que se realiza en la ciudad como parte de un ciclo de conferencias sobre el desarrollo de la microrregión, tiene como objetivo principal mejorar la relación productiva y ambiental entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Así lo explicó Maximiliano Pérez Viecenz, secretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná, quien destacó la importancia de este encuentro para planificar a largo plazo.

La propuesta se presenta como un espacio de discusión pública que permite la participación activa de ciudadanos, asociaciones y empresas. "Es un evento muy esperado, que pretende constituir un espacio de reflexión sobre la microrregión y establecer metas que se extenderán hasta 2027", comentó Pérez Viecenz.

La jornada estará dividida en dos partes: la primera consistirá en conversatorios sobre la gestión hídrica y la preservación de los recursos naturales, y la segunda será una conferencia ciudadana donde los participantes inscriptos podrán presentar proyectos y participar de debates.

Propuestas clave para la región

Durante el evento, se discutirán varios proyectos presentados por la ciudadanía. Entre ellos, se destacan los relacionados con la preservación del río Paraná e islas, el distrito fluvial, y la relevancia de la Hidrovía, así como iniciativas para el desarrollo estratégico del puerto de Paraná. Además, habrá una presentación artística con la Suite Agonía, una obra instrumental del artista Toshi Ossada, y la presentación del libro El país del sauce, que aborda la historia de la microrregión.

La importancia del vínculo entre Paraná y Santa Fe

La proximidad de Paraná y Santa Fe, unidas por el río Paraná y el túnel subfluvial, hace que ambas ciudades compartan intereses comunes en cuanto a desarrollo turístico, ambiental y productivo. Pérez Viecenz resaltó el valor de la cooperación entre ambas ciudades: "Paraná y Santa Fe son dos ciudades hermanas, compartimos un humedal inmenso, y esto se refleja tanto en la vida universitaria como en los esfuerzos conjuntos para la preservación de nuestro principal recurso natural: el río Paraná. Es trascendental tener una visión estratégica común para el cuidado”.

Avances en el saneamiento ambiental

En cuanto al trabajo ambiental que se está realizando en Paraná, Pérez Viecenz también compartió detalles sobre los avances en la limpieza y saneamiento del arroyo Las Viejas. Este proyecto, que busca habilitar la playa del Thompson para la temporada en los próximos días, está en su fase final. "Estamos terminando con el refulado de arena para poder habilitar la playa, que será un lugar de esparcimiento limpio para los vecinos", afirmó. Además, destacó la importancia de la responsabilidad ciudadana para evitar la contaminación de los cuerpos de agua: "Es esencial que todos entendamos que la basura que arrojamos en las calles o en los desagües termina en el río Paraná", finalizó.