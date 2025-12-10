Ezeiza: elevador hidráulico para pasajeros con movilidad reducida se desplomó y dejó cinco heridos

Un accidente con un elevador hidráulico en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, Buenos Aires, sorprendió este miércoles por la tarde. El incidente ocurrió cuando el elevador, utilizado para el embarque y desembarque de pasajeros con movilidad reducida, se desplomó a seis o siete metros de altura. Según informaron, dos trabajadores aeronáuticos resultaron gravemente heridos, mientras que tres pasajeros también sufrieron lesiones durante el accidente. Todos los afectados fueron rápidamente trasladados al Hospital Eurnekian para recibir atención médica.

El vuelo AR 1875 de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Ushuaia, aterrizó sin inconvenientes pasadas las 14:50 horas. Los pasajeros comenzaron a desembarcar del Airbus 330 sin problemas, a excepción de tres que requerían asistencia debido a su movilidad reducida. El personal aeronáutico dispuso de un elevador hidráulico para ayudarlos a descender del avión. Sin embargo, mientras los tres pasajeros se subían al dispositivo, la estructura cedió y se desplomó.

Lesiones graves y rescate inmediato

Los tres pasajeros que cayeron desde la plataforma del elevador sufrieron politraumatismos. Se trataba de un matrimonio de alrededor de 70 años y una mujer de edad similar. Fueron rápidamente asistidos por personal médico del aeropuerto, que les brindó los primeros auxilios. Al mismo tiempo, dos trabajadores aeronáuticos de las empresas GPS e Intercargo que operaban el elevador también resultaron heridos. Uno de ellos sufrió una fractura de tibia y peroné, mientras que el otro sufrió una fractura expuesta, aunque las autoridades no especificaron cuál de los trabajadores padeció cada tipo de lesión.

Todos los heridos fueron rápidamente trasladados al Hospital Eurnekian de Ezeiza, donde recibieron atención médica especializada. El personal del aeropuerto, junto con agentes de la Policía Federal, Bomberos y la división del Cuartel Aeropuerto Internacional Ezeiza, trabajaron en el rescate y la asistencia a los afectados, en un operativo conjunto.

Investigación en curso

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmó que las pericias sobre el incidente quedaron a cargo de la División de Investigación de Siniestros. Las autoridades ya han comenzado a investigar las causas del desperfecto del elevador hidráulico y a determinar cómo pudo ocurrir el accidente.