Una conexión de 20.000 kilómetros: Llegó a la Argentina el vuelo directo más largo del mundo

En la tarde de este jueves, a las 16.55 de Argentina, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo de China Eastern Airlines que conecta la ciudad de Shanghái con Buenos Aires. Este nuevo servicio aéreo se consolida como el vuelo directo más largo del mundo, con una única escala en la ciudad neozelandesa de Auckland.

El vuelo, operado por un Boeing 777-300ER con 282 pasajeros, despegó a las 2.19 hora local de Shanghái (18.19 GMT del miércoles). Este nuevo esquema configura un "corredor sur" sobre el Pacífico, eliminando la necesidad de tránsitos por Europa o Norteamérica, reduciendo la duración total del viaje de China a Sudamérica desde cerca de 30 horas a aproximadamente 25 horas.

20.000 kilómetros

El nuevo recorrido tiene una extensión de unos 20.000 kilómetros e incluye una parada técnica de dos horas y 25 minutos en Auckland, Nueva Zelanda, debido a la enorme distancia y las limitaciones operativas de las aeronaves actuales.

La aerolínea destacó que la apertura de este enlace cubre por primera vez una conexión directa desde Shanghái hacia un destino sudamericano con una sola escala. La ruta operará dos veces por semana: los lunes y jueves hacia Buenos Aires, y los martes y viernes en sentido inverso.

China Eastern afirmó que este servicio "rellena un vacío" en la oferta de conectividad desde la ciudad china hacia "núcleos urbanos de Sudamérica" y reorganiza parte de la conectividad entre Asia, Oceanía y América.

Para celebrar el hito, la compañía brindó servicios a bordo especiales en el vuelo inaugural, que incluyeron artículos conmemorativos y una oferta gastronómica adaptada para la ocasión, con platos de "sabor argentino", como un entrante frío de gamba roja y carne a la parrilla.

El secretario de Turismo de Argentina, Daniel Scioli, utilizó sus redes sociales para destacar la importancia de la llegada del primer vuelo.

Scioli resaltó que la inauguración de la ruta "marca un antes y un después en la conectividad entre Argentina y China" y calificó el servicio como un "puente directo que impulsa el turismo, la cultura y las oportunidades económicas entre ambas naciones".