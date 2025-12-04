 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Arribó el primer vuelo regular

Primer vuelo de Humming Airways inauguró la ruta directa entre Paraná y Aeroparque

Con testimonios de pasajeros y del gerente operativo de Humming Airways, Elonce registró la llegada del primer vuelo que une Paraná con Aeroparque. La aerolínea ofrecerá dos frecuencias semanales y un modelo de embarque ágil y personalizado.

4 de Diciembre de 2025
Humming Airways inauguró el primer vuelo directo entre Paraná y Aeroparque.
Humming Airways inauguró el primer vuelo directo entre Paraná y Aeroparque. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Con testimonios de pasajeros y del gerente operativo de Humming Airways, Elonce registró la llegada del primer vuelo que une Paraná con Aeroparque. La aerolínea ofrecerá dos frecuencias semanales y un modelo de embarque ágil y personalizado.

La llegada del primer vuelo entre Paraná y Aeroparque marcó un hito para la conectividad aérea de Entre Ríos y abrió una nueva etapa para quienes necesitan viajar con rapidez hacia Buenos Aires.

Este jueves por la noche, el aeropuerto de Paraná fue escenario de la inauguración oficial del servicio operado por Humming Airways, una aerolínea joven que desembarca en la región con una propuesta diferencial basada en procesos más ágiles, vuelos cortos y una atención personalizada.

La nueva frecuencia, que se suma con vuelos semanales los martes por la mañana y jueves por la tarde. Con una duración de 45 minutos por tramo, la ruta ofrecerá ventajas competitivas para empresas, turismo y conexiones estratégicas.

El avión aterrizó alrededor de las 20.39, tal como estaba previsto, y los primeros pasajeros descendieron con entusiasmo. Elonce estuvo en el lugar para registrar impresiones y conversar tanto con usuarios del servicio como con autoridades de la compañía que encabezaron este primer operativo.

 

Un vuelo rápido, cómodo y una experiencia distinta

 

Entre los primeros viajeros que descendieron del avión, se encontraban Mario y Leandro, quienes volaron desde Buenos Aires. Ambos destacaron la comodidad y la dinámica de viaje que propone la nueva compañía. “La verdad que el vuelo estuvo buenísimo, además como el proceso, es muy distinto”, relató Mario.

 

Es muy distinto porque uno está acostumbrado a tomarse vuelos con aerolíneas más grandes, más comerciales, y acá es todo más personal. Sentís esos tratos diferentes y la verdad que está bárbaro”, dijo.

 

Sobre la duración del viaje, resaltaron la sorpresa por lo ágil del recorrido. “El viaje fue rapidísimo. Hablamos un ratito y ya estábamos acá”, añadió Leandro.

 

Fueron 45 minutos, si no me equivoco, más o menos”. También valoraron la comodidad dentro de la aeronave, especialmente quienes tienen una contextura más alta.

 

Mido 1,90 y entré perfectamente, me sobraba espacio entre butaca y butaca. Eso es algo que los asientos son muy cómodos”, explicó Leandro.

Ambos comentaron que llegaron por motivos laborales y de esparcimiento, y que regresarían a Buenos Aires con la misma empresa en un vuelo programado para esa misma noche.

 

Una respuesta a la demanda regional

 

La inauguración del primer vuelo entre Paraná y Aeroparque coincidió con el inicio formal de operaciones de la firma en la provincia. Según explicaron desde la compañía, la frecuencia buscará cubrir un segmento que carecía de alternativas directas y competitivas.

Ramiro, otro de los pasajeros que arribó a la terminal aérea y que luego emprendió el regreso hacia Buenos Aires, remarcó el valor que la ruta aporta al movimiento local. “Antes había un hueco en Paraná: no había ninguna frecuencia hacia Buenos Aires, y esto viene a completar ese hueco. Antes había que irse a Santa Fe, que siempre suma una hora más a tu viaje”, explicó.

 

Ramiro, quien viajó acompañado de su madre, también destacó el sistema de comunicación de la aerolínea. “La comunicación por WhatsApp es algo que no se encuentra en empresas grandes. Te avisan cuándo llegan, cuánto demoran, responden todo enseguida”.

 

La familia viajaba por motivos personales y valoró especialmente la posibilidad de viajar “por el día”, una modalidad que Humming Airways impulsa para quienes deben trasladarse por trabajo o trámites breves.

Gonzalo Criniti, gerente de Coordinaci&oacute;n Operativa de Humming Airways.
Gonzalo Criniti, gerente de Coordinación Operativa de Humming Airways.

 

La palabra del gerente operativo: “Es el primer vuelo de muchos”

 

Elonce también dialogó con Gonzalo Criniti, gerente de Coordinación Operativa de Humming Airways, quien acompañó a los pasajeros durante el vuelo inaugural y explicó los objetivos de esta nueva etapa. “Este es el primer vuelo de muchos. Vamos a estar volando todos los martes por la mañana y jueves por la tarde-noche”, afirmó.

 

Criniti confirmó que la empresa ya inició operaciones en Concordia —donde también tuvo su vuelo inaugural esta semana— y que continuará ampliando su presencia en la región.

 

Respecto a la propuesta diferencial de la aerolínea, detalló: “Tenemos una propuesta bastante distinta a las aerolíneas comerciales tradicionales. Nuestros ingresos son rápidos, con embarques de 30 a 40 minutos, sin necesidad de hacer check-in ni despachar valijas. Es súper dinámico y muy rápido”.

En este sentido, agregó: “Los tiempos se acortan muchísimo: el embarque directo y el vuelo de 45 o 50 minutos hacen que la experiencia sea más que positiva”.

Criniti se mostró satisfecho con la respuesta del público y destacó que el arribo a Paraná había sido “excelente”, replicando lo vivido días atrás en Concordia.

 

Un servicio pensado para negocios, turismo y viajes relámpago

 

La compañía apuesta a capturar la demanda de quienes deben viajar por trabajo, asistir a eventos, realizar trámites urgentes o simplemente disfrutar de un fin de semana en Buenos Aires o Paraná. La posibilidad de “ir y volver en el día” fue uno de los puntos más valorados por los pasajeros entrevistados.

 

Mario lo graficó con un ejemplo cotidiano: “Nos tomamos un colectivo en Buenos Aires y en 45 minutos seguimos estando ahí. Y ahora estamos en Paraná, una ciudad que nos encanta. Es un golazo”.

 

La empresa, además, busca diferenciarse mediante un contacto más directo con el pasajero, un modelo de atención más personal y procesos simplificados para hacer que el viaje sea rápido, amable y eficiente.

 

Impacto regional y expectativas

 

El primer vuelo entre Paraná y Aeroparque no solo devuelve a la capital entrerriana una conexión aérea directa con Buenos Aires, sino que también se convierte en una herramienta clave para el desarrollo económico y turístico.

 

La expectativa de las autoridades aeroportuarias y del sector empresarial local es que la ruta contribuya a: atraer inversiones, facilitar la llegada de profesionales y ejecutivos, impulsar el turismo urbano y de naturaleza, mejorar la competitividad de la región.

 

La presencia de una compañía con frecuencias estables y procesos dinámicos abre una oportunidad que Paraná venía reclamando desde hacía tiempo.

 

Llega el primer vuelo de la nueva aerolínea que une Aeroparque-Paraná

Temas:

Paraná Aeroparque Vuelos Viajes aeropuerto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso