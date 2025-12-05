Agmer declaró el estado de alerta y anunció una jornada de lucha

El Congreso Extraordinario de Agmer rechazó las reformas educativas y laborales que afectan a la educación en la provincia.
El Congreso Extraordinario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) sesionó este jueves en San Salvador, donde expresó un fuerte rechazo al ajuste en educación y la amenaza de reformas regresivas en materia educativa, previsional y laboral. En un contundente comunicado, el gremio advirtió que, si no se brindan respuestas satisfactorias a los planteos realizados, “se responsabiliza al gobernador de cara al ciclo lectivo 2026”.
Los representantes de Agmer, que agrupan a miles de docentes en la provincia, denunciaron que las medidas implementadas por el gobierno de Rogelio Frigerio afectan gravemente a la educación pública, señalando que existe un avance inconsulto sobre la Escuela Secundaria, el ajuste en la educación técnica, el cierre de cursos en Niveles Inicial, Primario y Secundario, y el recorte de horas cátedra en los Centros de Educación Física (CEF) para las acciones de verano. Además, manifestaron su preocupación por el posible cierre de carreras de formación docente en los Institutos de Nivel Superior.
Anuncio de jornada de lucha y movilización gremial
En el marco de la protesta, Agmer también anunció la convocatoria a una jornada de lucha en los Institutos de Nivel Superior antes de que finalice el año. La medida responde a la preocupación por el cierre de cohortes y carreras en la provincia, lo que afectaría gravemente la formación de futuros docentes y profesionales. "Frente a esta situación, declaramos el estado de alerta y movilización", señalaron desde el gremio.
El rechazo a los ajustes no se limitó a las reformas educativas, sino que también incluyó reclamos por las reformas previsionales y laborales que podrían impactar negativamente en los derechos de los trabajadores del sector. Agmer destacó que estas reformas podrían llevar a la precarización de las condiciones laborales de los docentes, quienes ya enfrentan una inflación y aumento del costo de vida que afecta directamente sus salarios.
Exigencias del gremio a las autoridades provinciales
Entre las exigencias presentadas al gobierno de Rogelio Frigerio, Agmer solicitó el cumplimiento inmediato de las convocatorias y avances en las comisiones paritarias. Además, se demandó la convocatoria urgente para discutir un nuevo acuerdo salarial que contemple la inflación y garantice que los salarios de los docentes se ajusten al costo de vida creciente.
Otro de los puntos clave fue la solicitud de estabilidad laboral para los docentes a través de la titularización en todos los niveles, lo que garantizaría la estabilidad en los puestos de trabajo para miles de educadores. "Exigimos también que se resuelvan los problemas de infraestructura y condiciones laborales en todos los niveles educativos", señalaron desde el sindicato.
En el comunicado final, Agmer destacó que, de no existir una respuesta efectiva a estas demandas, se responsabiliza al gobernador Frigerio por la situación que podría desencadenarse en el ciclo lectivo 2026, advirtiendo sobre la continuidad de la movilización gremial en caso de no obtener soluciones rápidas y concretas.