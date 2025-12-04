Padrón inclusivo para viviendas de IAPV: destinarían entre el 5 y el 10% para personas con discapacidad

REDACCIÓN ELONCE
El Director del IPRODI, Diego Vélez, trabaja junto al IAPV para mejorar el acceso a viviendas y la accesibilidad en eventos deportivos para personas con discapacidad.
El Director del Instituto Provincial de Rehabilitación y Discapacidad (IPRODI), Diego Vélez, ha avanzado significativamente en la implementación de políticas de vivienda inclusiva para personas con discapacidad. En colaboración con el Instituto Autárquico Provincial de Vivienda (IAPV), Vélez ha trabajado arduamente para garantizar que más personas con discapacidad puedan acceder al programa habitacional Ahora Tu Hogar, un paso crucial en la integración social y la igualdad de oportunidades.
“Me parece que el tema habitacional no escapa a esa realidad y la forma es trabajar de forma conjunta con el IPRODI, el IAPV y sus respectivos trabajadores para poder hacer accesible un porcentaje de las viviendas que están destinadas a los sorteos que vayan a esas personas que presenten un certificado de discapacidad”, explicó Vélez en una reciente entrevista. En este sentido, se ha logrado integrar la inclusión de personas con discapacidad en el programa habitacional provincial, un avance significativo hacia la accesibilidad.
El trabajo conjunto entre ambas instituciones ha permitido que, en el último sorteo de viviendas, 30 familias pudieran acceder a una vivienda gracias al Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este cambio no solo se enfoca en la asignación de viviendas, sino también en las características físicas de las mismas, adaptándolas a las necesidades específicas de quienes presentan diferentes tipos de discapacidad.
“Actualmente, en el último sorteo hubo 30 familias que acreditaron tener un familiar directo con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). De la mano con eso, vamos a empezar a trabajar no solo con el equipo que tenemos en el Instituto de Accesibilidad y la parte de Planeamiento del IAPV para poder ver las necesidades que necesitan las personas que han presentado un Certificado de Discapacidad de acuerdo a la patología que tengan, toca hacerle accesible la vivienda”, detalló Vélez.
Un padrón inclusivo para el próximo sorteo de viviendas
De cara a los próximos sorteos, el director del IPRODI destacó que están trabajando en la creación de un padrón inclusivo para personas con discapacidad, lo que permitirá que estas personas puedan participar directamente en un sorteo específico. Este padrón incluirá a aquellas personas con discapacidades acreditadas por el CUD, asegurando que puedan acceder a un porcentaje determinado de viviendas accesibles, priorizando la igualdad de oportunidades.
“Para el próximo sorteo, lo que venimos trabajando con Manuel Schönals, presidente del IAPV, es poder armar un padrón inclusivo para personas con discapacidad y que participen de forma directa de un sorteo específico para personas con discapacidad”, comentó Vélez.
Aunque aún no se sabe con certeza cuántas viviendas estarán disponibles en este sorteo, se estima que un cupo de entre el 5% y el 10% de las viviendas será destinado a personas con discapacidad. “Los requisitos son los que tiene el IAPV para poder trabajar. No va a haber nada fuera del marco legal para poder hacerlo”, aseguró Vélez, garantizando que el proceso será completamente transparente y ajustado a la normativa vigente.
Accesibilidad en la agenda deportiva: un avance en la inclusión social
Además de las políticas de vivienda, Diego Vélez también ha trabajado para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo. El IPRODI ha colaborado estrechamente con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) y con diversas entidades deportivas locales para promover la integración de personas con discapacidad en actividades deportivas, como el fútbol.
“Estamos convencidos que es una de las herramientas en donde se nota la capacidad que tienen las personas. Nos tenemos que enfocar en que cuando ves la actitud de un chico, sobre todo en un deporte, te das cuenta que hay una capacidad que por ahí no la terminas viendo porque te lo opaca una discapacidad”, señaló Vélez, haciendo referencia a la importancia de la inclusión en el deporte.
El IPRODI también ha colaborado con el club Patronato para habilitar un palco insonoro en su estadio, una iniciativa pionera que permitirá a personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) disfrutar de partidos de fútbol en vivo, eliminando los ruidos molestos que pueden causarles incomodidad.
Un palco insonoro: accesibilidad para niños con TEA
El palco insonoro es un avance significativo en la inclusión de personas con TEA en eventos deportivos. La iniciativa busca ofrecer a los niños con TEA un entorno adecuado para que puedan disfrutar de los partidos sin verse afectados por los ruidos fuertes y constantes del estadio. Vélez explicó: “Esto tiene que ver con la accesibilidad para chicos con TEA, donde vamos a trabajar junto con el equipo de profesionales de Patronato y el nuestro en IPRODI para poder hacerlo insonoro al 100% para que los chicos con TEA puedan asistir a un evento deportivo, como el fútbol en este caso, y que puedan presenciarlo desde la cancha”.
Este tipo de iniciativas demuestra que la inclusión no solo es una cuestión de accesibilidad física, sino también de adaptar espacios y servicios a las necesidades sensoriales y emocionales de las personas con discapacidad. El primer palco insonoro de la provincia, que se espera inaugurar a fines de diciembre o principios de enero, será un testimonio de este esfuerzo por crear una sociedad más inclusiva.
“Es lo más reconfortante saber que puedes trabajar y puedes articular para que personas con discapacidad tengan los mismos derechos que cualquier persona”, expresó Vélez, quien destacó la importancia de hacer estos cambios para fomentar una sociedad más igualitaria.
Reuniones con municipios y avances en la habilitación de instituciones
Por otro lado, el IPRODI ha seguido trabajando en la mejora de los servicios para personas con discapacidad en toda la provincia. En este sentido, Vélez anunció que el 15 de diciembre se llevará a cabo una reunión con la Secretaría de Comunas del Ministerio de Gobierno de la Provincia, con el objetivo de discutir la mejora en los plazos de habilitación de instituciones y hogares que prestan servicios a personas con discapacidad en los municipios.
“Es articular el tema de las habilitaciones en los municipios donde tenemos habilitaciones más cortas en los plazos. Hay municipios donde tienen plazos de seis u ocho meses o máximo un año. La idea es poder articular trabajos en conjunto para decir que tenemos determinadas instituciones u hogares que prestan un determinado servicio y la idea es poder llevarlo a 24 meses”, explicó Vélez.
La mejora de estos plazos busca garantizar que las instituciones estén debidamente habilitadas y que puedan ofrecer los servicios necesarios para la atención de personas con discapacidad sin demoras innecesarias.
Un sistema de aviso automático para la renovación de CUD
Finalmente, Vélez mencionó el trabajo que se está realizando en conjunto con la Secretaría de Modernización para desarrollar un sistema de alertas automáticas para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este dispositivo enviará un mensaje a las personas con discapacidad cuando su CUD esté por vencer, garantizando que no se pierdan las fechas de renovación y evitando posibles problemas administrativos.
“La idea es poder trabajar en un dispositivo que puedan avisar a las personas que tienen el Certificado de Discapacidad el próximo vencimiento. Si se te vence en noviembre, con un mensaje automático se te dispara a tu dispositivo para que avise”, explicó Vélez.