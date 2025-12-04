Empleados del Senado nacional recibirán un bono de fin de año de 500.000 pesos

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, otorgó un bono de fin de año de 500.000 pesos a los empleados de la Cámara alta que no será remunerativa ni tampoco bonificable, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

De acuerdo a la resolución que accedió esta agencia, los empleados percibirán esa suma por única vez en diciembre, siempre y cuando este año hayan realizado sus tareas durante seis meses, es decir que no se encuentran en comisión o en uso de licencia.

El pago se efectuará al personal permanente, temporario y con regímenes especiales, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

El artículo 2 de esa norma fija que se excluye del cobro de los 500 mil pesos al personal que “no haya prestado servicios efectivos, como mínimo, durante SEIS (6) meses en el presente ejercicio y el que se encuentre en calidad de adscripto, en comisión de servicios o en uso de licencia extraordinaria”.

Además, establece que “el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente se imputará a la partida correspondiente del presupuesto del Senado de la Nación”.

En los fundamentos de la resolución, Villarruel señaló que “es política institucional de esta Presidencia del Honorable Senado de la Nación promover la mejora continua de las condiciones laborales, consolidar la carrera administrativa regulada por el Estatuto para el Personal del Congreso de la Nación y fortalecer de manera permanente el funcionamiento institucional- de ésta Cámara, reconociendo que el bienestar del personal constituye un componente esencial para la calidad, eficiencia y continuidad del servicio público parlamentario”.

Agregó que el “Senado se encuentra facultado para otorgar asignaciones extraordinarias o bonos de pago único, como herramienta para atender circunstancias excepcionales o estacionales que impactan en el personal legislativo, sin modificar la estructura escalafonario. remunerativa básica del régimen”.

Destaca también que “los ahorros presupuestarios implementados por esta gestión durante el presente año permiten hacer frente a la medida aquí propiciada sin generar requerimientos adicionales para su financiamiento”.