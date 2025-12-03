El Gobierno presentó la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas tras la salida de Petri

El Gobierno nacional presentó este miércoles la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, tras los cambios en el Ministerio de Defensa generados por la salida de Luis Petri y la asunción del Teniente General Carlos Presti al frente de la cartera. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, oficializó la medida y confirmó que tres de los cuatro mandos superiores serán renovados.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Adorni informó que el presidente Javier Milei resolvió designar al General de División Oscar Zarich como nuevo Jefe del Ejército; al Vicealmirante Juan Carlos Romay como Jefe de la Armada; y al Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare como titular del Estado Mayor Conjunto. Además, ratificó en su cargo al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea.

“El Presidente, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto estos nombramientos. Dios bendiga a la República Argentina”, expresó Adorni.

Quiénes son los nuevos jefes y cuál fue su trayectoria

Con esta reestructuración, Zarich reemplazará al propio Presti, quien dejó el mando del Ejército para asumir como ministro. El nuevo jefe se desempeñaba como Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza, y recientemente estuvo al frente del ejercicio “Libertador”, con 2.500 efectivos y 300 vehículos. Es egresado del Liceo Militar General Belgrano y fue comandante de la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia.

En tanto, Marcelo Dalle Nogare asumirá como Jefe del Estado Mayor Conjunto en reemplazo de Xavier Julián Isaac. De formación naval, egresó como Guardiamarina en 1987 y fue designado Subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas en 2024. Comandó el aviso ARA “Suboficial Castillo” en la Patrulla Antártica Naval Combinada con Chile, el destructor ARA “Heroína”, el ARA “Almirante Brown”, la División Patrullado Marítimo y el Área Naval Austral.

Foto: Infobae.

Por su parte, el Vicealmirante Juan Carlos Romay reemplazará al Almirante Carlos María Allievi como Jefe de la Armada. Oriundo de Buenos Aires, egresó de la Escuela Naval en 1988 y pertenece a la Promoción 117. En 2024 asumió como Director General de Educación de la Armada y comandó buques como el ARA “Punta Alta”, el ARA “Patagonia” y la fragata ARA “Libertad”.

Valverde continúa y se destaca por su experiencia en aviación

El único que continuará en su cargo es el Brigadier Mayor Gustavo Valverde, reconocido piloto de caza con amplia experiencia en instrucción aérea. Fue jefe del Departamento de Operaciones del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20 y en 2020 se desempeñó como agregado de Defensa en España, con jurisdicción extendida a Marruecos y Países Bajos.

Su formación comenzó en el Liceo Militar General Espejo de Mendoza y continuó en la Escuela de Aviación Militar, donde egresó en 1989. En los años posteriores realizó cursos de perfeccionamiento para iniciar su carrera en la Fuerza Aérea, donde desarrolló una destacada trayectoria. (Con información de Infobae)