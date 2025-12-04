Entre Ríos y UNICEF refuerzan acciones para la primera infancia: presentaron ejes de trabajo

REDACCIÓN ELONCE
Se presentaron las nuevas líneas estratégicas diseñadas para fortalecer la acción intersectorial en la Mesa de la Primera Infancia. Son tres: el abordaje en los espacios de cuidado, el acompañamiento familiar y las inmunizaciones.
En un evento realizado en el Centro Provincial de Convenciones, se presentaron las nuevas líneas estratégicas diseñadas para fortalecer la acción intersectorial en la Mesa de la Primera Infancia en la provincia de Entre Ríos. La actividad contó con la participación de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, representantes de UNICEF para América Latina y el Caribe, y del área de primera infancia de la misma organización.
Durante el encuentro, la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso, brindó detalles sobre las tres líneas estratégicas que guiarán la acción del gobierno provincial. "Hoy estamos acompañados de Roberto Benes, el representante de UNICEF en Latinoamérica y el Caribe, lo cual le otorga esta presentación de la estrategia provincial un carácter mucho más importante", explicó a Elonce.
En cuanto a los ejes de la estrategia, la ministra detalló: “Las líneas estratégicas de la provincia de Entre Ríos son tres: el abordaje en los espacios de cuidado, el acompañamiento familiar y las inmunizaciones. Estas son acciones que ya se vienen realizando en la provincia, pero en algunos casos hemos determinado algunas prioridades y zonas de nuestra provincia para poder abordar o reforzar", dijo.
"Esto hace que sea una política multisectorial porque justamente en un espacio de cuidado se transversaliza el abordaje. Puede actuar con Salud, Educación u otros ministerios según sea conveniente. Lo importante es que hemos trabajado de manera mancomunada con UNICEF, pero también con todos los ministerios, lo que le da un carácter integral y coordinado a esta estrategia", agregó.
La ministra explicó cómo se implementarán estos ejes en la vida diaria de los niños y sus familias: "Si hablamos del abordaje familiar, por ejemplo, se trata de acompañar a un niño dentro de su núcleo familiar, sin importar su tipología. En salud, si detectamos alguna necesidad, se interviene de manera conjunta con los profesionales del área".
En cuanto al trabajo previo realizado para desarrollar estas líneas estratégicas, destacó que se había realizado un análisis profundo para priorizar las necesidades. “En un principio teníamos casi diez objetivos, pero luego de un análisis más detallado, redujimos a siete. Lo que hicimos fue privilegiar estas áreas de intervención primero, para luego expandirnos”, indicó.
UNICEF resalta la importancia de invertir en la infancia
Por su parte, Roberto Benes, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, destacó el trabajo conjunto entre la provincia de Entre Ríos y la organización internacional. "Es un honor estar aquí y felicitar al gobernador por su visión política a largo plazo, por la profunda inteligencia transformadora que implica invertir en la infancia. Invertir en la primera infancia es invertir en el futuro de la provincia. No nos olvidemos que por cada dólar invertido en primera infancia, hay un retorno de entre 7 y 13 dólares a lo largo de la vida del ser humano. Este retorno impacta en la economía, en el capital humano, y en la fuerza de nuestros jóvenes como ciudadanos productivos y activos", afirmó.
Destacó además la relevancia del trabajo de la provincia: "Entre Ríos es la única provincia del país que trabaja de manera tan estrecha con UNICEF en esta temática. Esto tiene un impacto real y transformador. Felicito a la ministra por su claridad de visión y por los resultados medibles que están generando. Cuando brindamos resultados, las familias lo notan y exigen que el trabajo siga".
También subrayó la importancia de invertir en la infancia en las primeras etapas del desarrollo humano. “La primera infancia es una ventana de oportunidad clave en el desarrollo cognitivo del niño. Invertir lo más temprano posible en esta etapa es fundamental, porque después, ese compromiso debe continuar durante la adolescencia y la juventud. El compromiso no termina a corto plazo. Si perdemos esta ventana, hemos perdido una oportunidad única”, agregó.
En cuanto a la forma en que UNICEF colabora con las provincias, explicó que la organización trabaja bajo un marco de cooperación con el gobierno nacional y provincial. "Nos ponemos al servicio de las prioridades de desarrollo del país. Trabajamos estrechamente con el gobierno de la nación, y tenemos un documento compartido que está alineado con los objetivos de desarrollo del país. Nuestro enfoque cubre desde los 0 hasta los 18 años, lo que implica un trabajo complejo y amplio", detalló el director regional de UNICEF.
La ministra Berisso, por su parte, destacó que uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es la recolección y análisis de datos. "Nuestro gobernador es claro: sin datos no podemos tomar decisiones. Estas tres líneas estratégicas están basadas en datos concretos. Gracias a esta información, hemos podido priorizar áreas específicas. Sabemos que la niñez es un tema multifacético, por eso estamos trabajando para actualizar los registros existentes y ampliar la cantidad de municipios que los integran", finalizó la ministra. Elonce.com