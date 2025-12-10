El PJ entrerriano rechazó el cierre de carreras y advirtió un “golpe letal” a la educación

El Partido Justicialista de Entre Ríos expresó un contundente rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno provincial avance con el cierre de carreras en los Institutos de Formación Docente. A través de un comunicado firmado por el Consejo Provincial, el espacio político advirtió que la medida tendría consecuencias graves para el futuro educativo de miles de jóvenes y para el desarrollo de las localidades del interior provincial.

Según destacó el documento, la decisión se estaría evaluando “de manera opaca y sin consulta a la comunidad educativa”, lo que generó preocupación entre estudiantes, docentes y trabajadores del sistema formador. Desde el PJ señalaron que estas instituciones cumplen un rol clave en la formación docente, la contención territorial y la igualdad de oportunidades educativas.

“Cerrar aulas es cerrarles la puerta en la cara”

El comunicado sostiene que “sin educación pública, gratuita, accesible y de calidad no hay futuro posible”, remarcando que la provincia atraviesa un contexto crítico en términos de oportunidades de estudio e inserción laboral para la juventud. En este sentido, alertaron que “cerrar aulas es cerrarles la puerta en la cara” a cientos de jóvenes que dependen de estas instituciones.

CGE.

El Consejo Provincial del PJ también cuestionó los argumentos que, según indicaron, responden a criterios “mercantilistas” y desconocen la realidad diversa y geográficamente dispersa de Entre Ríos. Las autoridades partidarias recordaron que muchas comunidades dependen de sus institutos para fortalecer el arraigo, dinamizar las economías regionales y garantizar alternativas educativas acordes a su identidad local.

Impacto territorial y consecuencias sociales

El pronunciamiento advierte que reducir la oferta educativa empuja a los jóvenes a emigrar hacia otras ciudades en busca de oportunidades, debilitando el tejido social del interior. “El arraigo de nuestra gente en sus pueblos y ciudades, el dinamismo de las economías regionales y las perspectivas de crecimiento están directamente relacionados con las alternativas educativas disponibles”, señalaron.

Además, el documento expone preocupación por el deterioro general del sistema educativo en Entre Ríos. Mencionaron la falta de inversión en infraestructura, los salarios docentes por debajo de la línea de pobreza y las señales de incertidumbre que atraviesan a los trabajadores de los institutos. Según afirmaron, estas condiciones proyectan “un panorama desolador en el mediano y largo plazo”.

Llamado a la comunidad y pedido de rectificación

El PJ provincial expresó su solidaridad con docentes y trabajadores afectados, y exigió al Gobierno que revierta cualquier decisión que implique el cierre de carreras. “La educación no es una mercancía, es un derecho y la garantía de una sociedad más justa y un futuro mejor para nuestra provincia”, remarcaron.

Finalmente, convocaron a toda la comunidad entrerriana, sin distinción partidaria, a defender la educación pública como un valor histórico y un logro social: “Nuestra educación pública, gratuita y de calidad es un orgullo nacional y un ejemplo en la región”.