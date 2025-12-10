Los 10 cambios en autos y reglas que transformarán la Fórmula 1. El Gran Premio de Abu Dhabi de este domingo no solo cerró la temporada 2025, sino que también representó el fin de una era en la F1. Con ello, se despidieron varias tecnologías que definieron los últimos años del campeonato, como el sistema de efecto suelo, el Drag Reduction System (DRS) y los actuales motores híbridos. Pero el 2026 promete ser una temporada completamente renovada, con cambios radicales tanto en los autos como en las reglas que rigen la competición. Aquí te contamos los 10 cambios más significativos que se implementarán.

1. Adiós al DRS, bienvenido el “Active Aero”

Uno de los cambios más notables será la eliminación del tradicional sistema de DRS, que permitió a los pilotos adelantar más fácilmente al abrir el alerón trasero en las rectas. A partir de 2026, los autos contarán con un sistema de “Active Aero”, que ajusta los alerones de forma automática, tanto en la parte delantera como en la trasera. Esto permitirá a los pilotos manejar su aerodinámica de manera más eficiente, eligiendo el modo de alta carga para las curvas y el de baja carga para las rectas. Además, todos los pilotos podrán usar este sistema cuando lo deseen, no solo cuando están intentando adelantar a otro vehículo.

Foto: Archivo Elonce.

2. Motores híbridos de 50% eléctrico

Otro cambio fundamental para la F1 2026 será la transición hacia motores más sostenibles y potentes. Los autos contarán con una configuración 50/50 de energía entre motor tradicional y eléctrico, lo que duplicará la cantidad de energía limpia utilizada en comparación con la tecnología actual. Esta modificación tendrá un impacto importante no solo en el rendimiento de los autos, sino también en la sostenibilidad del deporte, al acercar la Fórmula 1 a sus objetivos de reducción de emisiones.

3. Combustible 100% sostenible

El compromiso de la F1 con el medio ambiente también se refleja en el cambio hacia combustibles 100% sostenibles. A partir de 2026, todos los equipos utilizarán combustible producido a partir de CO2 capturado del aire o de residuos, eliminando así la gasolina convencional. Esta decisión no solo busca reducir la huella de carbono del deporte, sino también servir como un laboratorio para la investigación de soluciones energéticas más limpias y viables para la industria automotriz en general.

Foto: Archivo Elonce.

4. Autos más pequeños y ligeros

Los autos de F1 también experimentarán una reducción significativa en tamaño y peso. Serán 30 kg más livianos, 10 cm más estrechos y 20 cm más cortos, lo que permitirá una mayor agilidad en los circuitos más cerrados. Esta modificación hará que las carreras sean más emocionantes, con más maniobrabilidad y un comportamiento más impredecible de los vehículos. Además, la eliminación del MGU-H, un componente que recuperaba energía del calor, contribuye a reducir el peso y los costos de fabricación.

5. Nuevos equipos y motores en la parrilla

El 2026 verá un cambio importante en la composición de la parrilla. Por primera vez desde 2016, la Fórmula 1 contará con 11 equipos, ya que Cadillac, el fabricante estadounidense, se une con un equipo propio, usando motores Ferrari. Además, Red Bull se independiza de su socio Honda y comienza a fabricar sus propios motores con la colaboración de Ford, lo que podría cambiar el panorama competitivo. A su vez, Honda se muda a Aston Martin, convirtiéndose en un proveedor exclusivo para este equipo.

6. El aumento del límite presupuestario

Para adaptarse a todos estos cambios y con el fin de nivelar el campo de juego, la FIA ha incrementado el límite presupuestario de los equipos. En 2026, los equipos podrán gastar hasta $215 millones, lo que representa un aumento considerable respecto al límite anterior de $135 millones. Este ajuste es necesario para cubrir la inflación y los costos adicionales asociados con los nuevos motores, materiales y tecnologías.

7. Madrid recibirá su propio Gran Premio

Una de las adiciones más emocionantes al calendario de la F1 será el debut de un Gran Premio en Madrid. Este circuito callejero, que se celebrará por primera vez en 2026, traerá una nueva emoción a España, que por primera vez contará con dos Grandes Premios en la misma temporada, además del tradicional evento en Barcelona. Con esta inclusión, se abandona el circuito de Imola, que ha sido retirado tras cinco años de participación.

8. Más tiempo para los test de pretemporada

La pretemporada de 2026 será la más larga de la historia reciente de la F1, con 11 días de pruebas repartidos entre España y Bahrein. Normalmente, los equipos tienen solo seis días de test antes de la temporada, pero con los cambios técnicos importantes, los equipos necesitarán más tiempo para adaptarse a los nuevos autos. Esta extensión permitirá a los equipos ajustar sus configuraciones y evitar problemas al comenzar el campeonato.

9. La llegada de Audi

Audi ha sido otra de las marcas que se unirá a la F1 en 2026, anunciando su debut como fabricante de motores en la categoría. Audi comenzará a suministrar motores a uno de los equipos más emblemáticos de la F1, lo que sumará aún más competencia y diversidad al campeonato. Se espera que Audi aporte tecnologías innovadoras y afiance su presencia en el automovilismo de élite.

10. Estrategias renovadas y más acción en pista

Con la combinación de nuevos motores, cambios en la aerodinámica y una parrilla más competitiva, la temporada 2026 promete ser una de las más emocionantes y reñidas de la historia de la Fórmula 1. Los equipos tendrán que adaptarse rápidamente para maximizar el rendimiento de sus nuevos autos, lo que generará más incertidumbre y, probablemente, más sorpresas durante las carreras. (Con información de SportsCenter)