Más de 40 allanamientos simultáneos por narcotráfico en tres ciudades: investigación de un año y estructura familiar

REDACCIÓN ELONCE
En una investigación por narcotráfico, se realizaron 34 allanamientos en Paraná, 9 en Diamante y 3 en Nogoyá. Autoridades brindaron detalles a Elonce sobre el megaoperativo, que involucró a más de 460 efectivos. Hablan de banda con estructura familiar.
Más de 40 allanamientos simultáneos por narcotráfico en Entre Ríos se llevaron adelante este miércoles en tres ciudades de la provincia, en un despliegue considerado por las autoridades como uno de los más grandes de los últimos años.
El procedimiento, coordinado por la Justicia Federal, movilizó a más de 460 funcionarios policiales de la fuerza entrerriana, grupos especiales de distintas departamentales y las divisiones de Drogas Peligrosas de toda la provincia.
Los allanamientos incluyeron 34 procedimientos en Paraná, 9 en Diamante y 3 en Nogoyá, y se desarrollaron en el marco de una investigación que lleva más de un año bajo la órbita del fiscal federal Leandro Ardoy y del juez federal Leandro Ríos.
En la capital entrerriana, los móviles policiales se distribuyeron especialmente en barrios como Consejo, Paraná XX, Paraná XVI y 4 de Junio, donde se realizaron múltiples irrupciones en domicilios vinculados a la presunta actividad de comercialización de estupefacientes.
Las autoridades confirmaron frente a las cámaras de Elonce que la investigación apunta directamente a maniobras de narcotráfico, con sospechosos que poseen antecedentes y son conocidos en el ambiente por su actividad de larga data.
Investigación de un año y despliegue en tres ciudades
Frente a las cámaras, el comisario Alexis Rotundo, director de la División de Drogas Peligrosas, explicó que el operativo fue planificado desde hace más de doce meses. “Es una investigación que tiene más de un año”, señaló Rotundo, quien remarcó que el trabajo incluyó tareas coordinadas con el Juzgado Federal. Además, precisó que los procedimientos fueron ejecutados de manera simultánea en las tres ciudades.
El director también confirmó que “son un total de 34 allanamientos acá en la ciudad de Paraná. Después tenemos nueve allanamientos en la ciudad de Diamante y tres en Nogoyá”.
Rotundo sostuvo que los investigadores cuentan con información suficiente para dar curso a la serie de allanamientos autorizados por la Justicia Federal, aunque subrayó la necesidad de mantener la reserva de los resultados: “Es pronto para brindar detalles, vamos a ser cautos hasta tanto tengamos los resultados finales”.
Participación masiva de fuerzas especiales
En relación con el despliegue operativo, Rotundo precisó que la magnitud de los allanamientos incluyó la colaboración de todas las divisiones especializadas de la provincia. “Estamos hablando de más de 460 funcionarios en todos los procedimientos. Han colaborado todos los grupos especiales de las distintas departamentales”, confirmó.
La presencia del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), el GIA, y unidades tácticas de varias ciudades generó un fuerte movimiento policial en los barrios donde se avanzaba con los procedimientos.
El despliegue llamó la atención de los vecinos, quienes observaron durante horas la presencia de móviles y efectivos fuertemente equipados.
Sospechosos con antecedentes y larga trayectoria en el delito
Uno de los puntos que confirmó Rotundo fue la existencia de personas involucradas que ya cuentan con antecedentes penales por delitos vinculados al narcotráfico: “Son personas que ya cuentan con antecedentes y son muy conocidas en este ámbito por décadas”, remarcó a Elonce.
Incluso, ante la consulta periodística de Elonce sobre si algunos de los integrantes de la organización se encontraban ya detenidos por otras causas, aseguró: “Sí, hay integrantes de esta organización de familiares que se encuentran detenidos”.
La investigación apunta a una estructura familiar con presuntas responsabilidades en la distribución y comercialización de estupefacientes, varios de cuyos integrantes habrían sostenido actividad criminal durante largos períodos.
El rol de los vecinos y el cambio de paradigma
Uno de los aspectos más destacados por las autoridades fue la reacción de la comunidad. Lejos de interrumpir el operativo, muchos residentes colaboraron con las autoridades brindando información o acompañando los procedimientos como testigos.
El comisario Claudio Passadore, subdirector de la División de Drogas Peligrosas, explicó: “Más de 50 testigos se pudieron localizar en Paraná y muchas chicas jóvenes que no se resistieron a colaborar con la Policía”.
Sobre la reacción del vecindario, mientras se realizaban allanamientos en Paraná XVI, Passadore señaló: “Con la llegada de todos los móviles, los vecinos se guardaron en sus domicilios y eso permite trabajar tranquilos”.
El jefe de Policía: “El vecino quiere vivir tranquilo”
El jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, también dialogó con Elonce TV durante el operativo, destacando la colaboración ciudadana como pieza clave del avance de este tipo de investigaciones.
“El vecino quiere vivir tranquilo. Nosotros queremos una tarea preventiva. Cuando menos evidente sea nuestra participación, todo está mejor”, afirmó a Elonce.
González valoró especialmente el equilibrio entre los tres actores fundamentales: “Es un sano equilibrio: la justicia, la policía y el vecino. No importa el orden, pero deben confluir esos tres eslabones”.
Sobre el origen del operativo, confirmó nuevamente el carácter estrictamente federal de la investigación. “Es una causa de narcotráfico del juzgado federal”, sostuvo.
La importancia de la denuncia anónima
El jefe policial también subrayó que la ciudadanía cuenta con herramientas para aportar información sin exponerse. “El vecino puede llamar al 911… es reservado, es privado, las comunicaciones son encriptadas. También pueden comunicarse con Drogas Peligrosas o cualquier dependencia policial”.
González insistió en que muchas investigaciones nacen de aportes anónimos, que permiten luego derivar la información a la justicia federal con el fin de reunir pruebas contundentes.
Elementos secuestrados y expectativas sobre la causa
Si bien las autoridades evitaron brindar un detalle del material incautado —debido al secreto de sumario—, sí confirmaron que las órdenes judiciales habilitan el secuestro de una amplia variedad de elementos vinculados a la actividad criminal.
“Se va a buscar armas, elementos de corte, computadoras, celulares… todo lo que pueda ser de interés en esta investigación”, explicó González.
El operativo de este miércoles apunta a desarticular o, al menos, fracturar de manera significativa las redes de venta de estupefacientes. El jefe policial aclaró que el operativo es solo una parte del proceso. “La investigación no termina, sino que comienza la ejecución de las medidas, pero el desarrollo continúa en el tiempo”, afirmó.
Una trama criminal extensa y conocida
El despliegue en barrios de Paraná como Consejo, Paraná XX y 4 de Junio respondió al seguimiento sobre domicilios y personas vinculadas históricamente con el narcotráfico.
Los investigadores señalan que varias de estas estructuras han sostenido durante años su dominio territorial y que algunas de las personas involucradas han sido parte de causas anteriores, incluso con episodios de detenciones temporales.
Una coordinación inédita entre fuerzas
La magnitud del despliegue no pasó inadvertida: más de 460 agentes, decenas de móviles, fuerzas tácticas, y la supervisión directa del mando policial y el juzgado federal constituyen una operación inusual para la provincia.
La coordinación incluyó: Divisiones de Drogas Peligrosas de toda la provincia; COE, GIA y grupos tácticos; Apoyo logístico y operativo de diferentes departamentales; Supervisión del Juzgado Federal de Paraná; y Articulación con la Fiscalía Federal.
La simultaneidad en 46 domicilios buscó evitar filtraciones de información o fugas de implicados.
Reacciones en los barrios allanados
Durante la transmisión en vivo, se observó un clima de calma entre los vecinos, algo que sorprendió a los propios comisarios, quienes han participado en operativos donde la tensión suele ser mayor.
Esta vez, los residentes permanecieron dentro de sus hogares, algunos incluso acercándose como testigos, en lo que las autoridades interpretaron como un signo de hartazgo frente a las actividades narco de la zona. González lo sintetizó así: “El vecino está cansado, quiere proteger a su familia, quiere vivir en paz”.
El jefe de Policía destacó la vocación del personal. “El personal policial está siempre listo, esto lo hace con pasión, trabaja para lo que se prepara”, afirmó.
La presencia del mando provincial durante el operativo fue señalada como un apoyo explícito a los agentes que participaron del procedimiento.
Próximos pasos en la investigación
Una vez concluidos los 46 allanamientos, el material secuestrado será analizado y relacionado con la evidencia previa, para determinar responsabilidades individuales y avanzar en imputaciones.
La causa podría derivar en detenciones formales, ampliación de imputaciones o nuevas medidas judiciales. González recordó que el monto de la investigación no se mide solo en los resultados inmediatos: “Estos procedimientos llevan mucho tiempo. Lo importante es que se está materializando lo investigado”, dijo a Elonce.
Los allanamientos por narcotráfico en Entre Ríos, coordinados por la Justicia Federal y ejecutados por más de 460 policías, buscaban dar un golpe a estructuras delictivas que operan desde hace años en la provincia.
El operativo simultáneo en Paraná, Diamante y Nogoyá marcó un hito para la fuerza provincial, que destacó la colaboración ciudadana como clave en la recolección de pruebas y el acompañamiento en los procedimientos.