Hombre en situación de calle fue herido de un disparo en Paraná y hay dos detenidos

REDACCIÓN ELONCE
Elonce confirmó que la víctima, herida en la pierna, señaló a un padre y su hijo como autores del ataque a disparos en la intersección de Baxada del Paraná y Larramendi. La Policía secuestró dos armas y los detenidos quedaron a disposición de Fiscalía.
Un hombre de 32 años, en situación de calle, resultó herido de arma de fuego durante la tarde de este miércoles en la intersección de Baxada del Paraná y Larramendi, de la ciudad de Paraná. Según pudo saber Elonce, la víctima relató que fue atacada por un grupo de individuos, entre ellos un padre y su hijo, quienes le dispararon y provocaron una lesión en su pierna derecha.
Tras recibir el impacto, el hombre logró huir del lugar y pedir ayuda. Personal policial llegó rápidamente y le brindó asistencia primaria antes de que fuera trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde recibió atención médica.
Detenidos y causas abiertas
A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, funcionarios de la Sección Guardia Especial identificaron a los presuntos agresores y concretaron su detención. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, que inició una causa por abuso de armas y lesiones.
Como parte del procedimiento, se les realizaron pruebas de dermotest para determinar la presencia de restos de disparo. Las pericias quedaron incorporadas a la investigación judicial.
Secuestro de armas
En paralelo, personal de la División 911 llevó adelante operativos vinculados al caso y secuestró dos armas de fuego: una pistola calibre .45 ACP y otra calibre .22 LR. Los elementos serán sometidos a peritajes balísticos para establecer su relación con el ataque.
La investigación continúa en marcha a fin de determinar las circunstancias del hecho y avanzar en la imputación de los responsables.