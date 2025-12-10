Se realizó la colación de 63 egresados de los talleres del centro comunitario "Josefina Zubizarreta"

REDACCIÓN ELONCE
El Centro Comunitario N° 3 "Josefina Zubizarreta", situado en Avenida Estrada al 1073, en la capital entrerriana, llevó a cabo este miércoles su acto de colación, con la entrega de diplomas a 63 estudiantes que culminaron sus trayectos formativos en diversas áreas.
Este grupo de egresados se suma a los 2.000 alumnos que se recibieron este año en los centros de toda la jurisdicción de Paraná, incluyendo a quienes participan en las unidades penales.
Martín Álvarez, coordinador departamental, manifestó su satisfacción por los logros alcanzados. "El mérito es de todos los coordinadores que, realmente, han trabajado muy bien este año en todo lo que son las capacitaciones", destacó el funcionario.
Además, explicó la finalidad de esta modalidad educativa: "La idea es que todo el que venga y se anote, pueda tener un oficio a desarrollar, una herramienta" que le permita "tener una salida laboral".
Federico Feltes, coordinador del centro "Josefina Zubizarreta", brindó detalles sobre la oferta educativa, señalando que se dictaron un total de diez talleres. "Hoy es un acto de colación muy importante, 63 estudiantes se gradúan y, la verdad que, para nosotros es un orgullo", expresó.
Entre los talleres que se brindaron este año se destacaron: cerámica, elaboración de dulce y conserva, elaboración de producto de panadería, auxiliar en mecánica de motos, reparación de embarcaciones, albañilería, corte y confección, y alta costura.
Durante la ceremonia de cierre se exhibieron trabajos de los alumnos, incluyendo muestras de gastronomía, licores y piezas de costura, como un vestido de novia.
El coordinador también hizo hincapié en la estrecha relación que el centro mantiene con la comunidad del barrio Puerto Viejo, y el trabajo realizado para mejorar la infraestructura.
"Antes de comenzar la colación, recuperamos dos espacios. Los hemos recuperado con el objetivo, no solamente de tener más espacio para que los alumnos y los docentes puedan dar clases en condiciones, sino también para que la familia ocupe el centro comunitario", indicó.
La inauguración de estas tres aulas se concretó con el apoyo de familiares de los estudiantes, los propios alumnos y el gobierno provincial, informaron a Elonce.
Sobre las inscripciones para el próximo ciclo, el coordinador general del centro informó que las fechas serán difundidas una vez que estén dictaminadas, y se trabajará en conjunto con la comunidad para que el centro "continúe con la tarea tan digna" que desarrolla.