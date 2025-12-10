Quini 6 de más de $8.800 millones: se presentó a cobrar el ganador en Reconquista

Reconquista, una ciudad conocida por su gente trabajadora y su vida tranquila, ha sido testigo de un hecho histórico que cambiará para siempre la vida de un vecino: un joven local se convirtió en el nuevo multimillonario de la ciudad tras ganar la jugada más grande en la historia del Quini 6. El afortunado obtuvo un premio de $6.288.348.581,50, lo que equivale a más de 4.3 millones de dólares.

Este miércoles 10 de diciembre, el ganador se presentó en la administración central de la Caja de Lotería de Santa Fe, donde tras validar el cupón ganador, recibió el ansiado depósito en su cuenta bancaria.

El afortunado ganador: un empleado de comercio que soñaba con un cambio radical

El protagonista de esta increíble historia es un hombre joven, empleado de comercio, que nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico en tan solo unas horas. Según fuentes cercanas a su familia, el ganador es un padre soltero de dos hijos que vive cerca de la agencia de loterías donde jugó el boleto ganador.

Foto: Archivo Elonce.

Aunque su nombre aún no se ha revelado por voluntad propia, se sabe que está consciente de la magnitud del cambio que experimentará en su vida. A pesar de la euforia, el joven ha solicitado mantener un perfil bajo, con la esperanza de que el furor por su suerte no altere su vida cotidiana de forma excesiva.

"Mi vida cambiará para siempre, pero no quiero que se sepa mi nombre aún", comentó un familiar en reserva. La expectativa en la ciudad es enorme, y aunque su rostro aún no es conocido por todos, se espera que pronto su nombre se convierta en una verdadera leyenda en Reconquista.

La agencia N° 9.321 también celebra: un premio para el comercio local

El golpe de suerte no solo benefició al ganador, sino también a la agencia de loterías donde se realizó la jugada. Lidia Ester Soto, la propietaria de la agencia N° 9.321 ubicada en calle 63 al 595, recibió un premio estímulo por haber vendido el boleto que cambió la vida de su cliente. Según la normativa vigente, los agentes de ventas de boletos ganadores reciben una compensación económica, y en este caso, la cifra asciende a $97.734.832.

Foto: Infobae.

Sin embargo, debido a los impuestos, la ganancia neta de la agencia quedó en $70.466.814, una cifra nada despreciable que, sin duda, será celebrada en el ámbito local. Este inesperado éxito de la agencia resalta una verdad simple: en el juego, las probabilidades no cambian de un lugar a otro, pero la confianza de los apostadores en ciertos lugares puede hacer toda la diferencia. (Con información de Reconquista Hoy)