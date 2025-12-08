Cuánto dinero le quedará al ganador del millonario premio del Quini 6 tras la quita de ARCA por impuestos

Un apostador de la ciudad de Reconquista se consagró protagonista absoluto del último sorteo del Quini 6, tras ganar más de $8.881 millones en la modalidad Revancha. El monto, uno de los más altos en la historia del juego en Argentina, generó un fuerte impacto en la comunidad santafesina, donde la noticia se celebró desde la noche del domingo.

El premio base corresponde a una bolsa acumulada que atrajo la atención de miles de jugadores de todo el país. Según informó la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, los números ganadores fueron 06, 14, 18, 23, 35 y 39, combinación que convirtió al afortunado en millonario al instante. Sin embargo, una parte importante del monto quedará en manos del Estado por aplicación del régimen impositivo vigente.

La ciudad vivió una jornada atípica tras conocerse el resultado. Vecinos y allegados del ganador —cuya identidad permanece reservada— señalaron que un premio de semejante magnitud podría incluso alterar el movimiento económico local en las próximas semanas.

Cuánto retiene ARCA sobre el premio del Quini 6

Tal como establece la legislación argentina en materia de juegos de azar, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la Agencia de Recaudación de Concursos y Apuestas (ARCA), aplica una retención específica sobre premios de gran magnitud. Para el Quini 6, la normativa indica que se toma el 31% sobre el 90% del total ganado.

Aplicado al premio de $8.881.000.000, la base imponible quedó fijada en $7.992.900.000. Sobre esa cifra se calculó la retención, que arrojó un monto total de $2.477.799.000. En términos prácticos, esto representa un 27,9% del premio bruto. Tras el descuento impositivo, el ganador recibirá un neto de $6.403.201.000.

Foto: Archivo.

Autoridades de la Lotería de Santa Fe aclararon que este procedimiento es estándar y se aplica por igual en todos los premios de alta cuantía, sin excepciones ni criterios particulares. (Con información de Infobae)