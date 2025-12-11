La Municipalidad trabaja junto a comerciantes del microcentro para fortalecer el desarrollo del sector

La intendenta de Paraná Rosario Romero, recibió a integrantes de la Cámara de Comerciantes del Microcentro con el objetivo de continuar articulando políticas que impulsen el desarrollo económico, comercial y productivo de la ciudad. En el encuentro se repasaron avances y se acordaron nuevas líneas de trabajo conjunto para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, al comercio minorista y a los servicios que dinamizan la actividad en el área central.

En la reunión se abordaron iniciativas vinculadas a la agenda de fin de año. El Municipio proyecta intervenciones artísticas y acciones urbanas destinadas a acompañar las celebraciones y promover una mayor circulación en el microcentro durante las festividades, generando un entorno más atractivo y amigable para vecinos y visitantes.

Otro de los temas tratados fue la Ordenanza N.º 9819, que crea el Programa Municipal para el Desarrollo de los Centros Comerciales a Cielo Abierto. En este sentido, se acordó avanzar en la reglamentación de la norma para poner en marcha un esquema de trabajo que mejore la infraestructura, la organización y la experiencia urbana en el microcentro.

Los representantes de la Cámara también se refirieron al camino que viene transitando el Municipio en materia de controles y en la mejora del sistema de habilitaciones comerciales, y señalaron la importancia de seguir fortaleciendo estos procesos para brindar mayor previsibilidad y acompañamiento al sector.

También manifestaron el acompañamiento del proyecto de estacionamiento medido que impulsa el Municipio. Coincidieron en que una regulación moderna y eficiente del uso del espacio público puede contribuir a ordenar la circulación en el microcentro y favorecer el acceso de vecinos y consumidores a la actividad comercial.

Participaron del encuentro los representantes de la Cámara: Víctor Béjar, Rodolfo Zacarías y Marcelo Ruggeri, mientras que por la Municipalidad acompañaron el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa, y el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.