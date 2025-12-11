 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Paraná

La Municipalidad trabaja junto a comerciantes del microcentro para fortalecer el desarrollo del sector

Durante el encuentro se repasaron avances y se acordó fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, al comercio minorista y a los servicios que dinamizan la actividad en el centro de Paraná.

11 de Diciembre de 2025
Romero junto a comerciantes del microcentro
Romero junto a comerciantes del microcentro

Durante el encuentro se repasaron avances y se acordó fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, al comercio minorista y a los servicios que dinamizan la actividad en el centro de Paraná.

La intendenta de Paraná Rosario Romero, recibió a integrantes de la Cámara de Comerciantes del Microcentro con el objetivo de continuar articulando políticas que impulsen el desarrollo económico, comercial y productivo de la ciudad. En el encuentro se repasaron avances y se acordaron nuevas líneas de trabajo conjunto para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, al comercio minorista y a los servicios que dinamizan la actividad en el área central.

 

En la reunión se abordaron iniciativas vinculadas a la agenda de fin de año. El Municipio proyecta intervenciones artísticas y acciones urbanas destinadas a acompañar las celebraciones y promover una mayor circulación en el microcentro durante las festividades, generando un entorno más atractivo y amigable para vecinos y visitantes.

 

Otro de los temas tratados fue la Ordenanza N.º 9819, que crea el Programa Municipal para el Desarrollo de los Centros Comerciales a Cielo Abierto. En este sentido, se acordó avanzar en la reglamentación de la norma para poner en marcha un esquema de trabajo que mejore la infraestructura, la organización y la experiencia urbana en el microcentro.

Los representantes de la Cámara también se refirieron al camino que viene transitando el Municipio en materia de controles y en la mejora del sistema de habilitaciones comerciales, y señalaron la importancia de seguir fortaleciendo estos procesos para brindar mayor previsibilidad y acompañamiento al sector.

 

También manifestaron el acompañamiento del proyecto de estacionamiento medido que impulsa el Municipio. Coincidieron en que una regulación moderna y eficiente del uso del espacio público puede contribuir a ordenar la circulación en el microcentro y favorecer el acceso de vecinos y consumidores a la actividad comercial.

 

Participaron del encuentro los representantes de la Cámara: Víctor Béjar, Rodolfo Zacarías y Marcelo Ruggeri, mientras que por la Municipalidad acompañaron el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa, y el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

Temas:

Romero comerciantes Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso