Avanzan los preparativos para la segunda edición de “Viví Paseo 25 de Mayo”

El 19 de diciembre se realizará la segunda edición de “Viví Paseo 25 de Mayo”, la propuesta comercial que contará con espectáculos, promociones y extensión horaria.
Comerciantes de la zona céntrica de la ciudad de Paraná realizaron este lunes la primera reunión de cara a la segunda edición de “Viví Paseo 25 de Mayo”, una propuesta que se llevará a cabo el 19 de diciembre, de 19 a 00 hs, y que busca repetir el éxito de la edición anterior.
Marcelo Quiroga, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, valoró la respuesta del sector en esta primera instancia de trabajo. Según detalló a Elonce, más de 40 comerciantes participaron del encuentro junto a representantes de la Cámara de Comerciantes del Microcentro.
Quiroga recordó que la iniciativa surgió el año pasado desde los comerciantes de 25 de Mayo, pero que la idea de impulsar actividades nocturnas en el centro tiene antecedentes de hace más de 10 años.
En esa línea, destacó que la edición 2024 fue ampliamente positiva: “Fue un éxito, había bandas importantes a nivel nacional e internacional”. Adelantó además que una de las bandas principales ya está confirmada, aunque su nombre se dará a conocer el 10 de diciembre, cuando se presente la agenda oficial de verano.
Objetivo: potenciar las ventas y recuperar la histórica calle
Para esta nueva edición, el propósito central será volver a poner en valor la tradicional calle 25 de Mayo y fortalecer el movimiento comercial previo a las fiestas. “La idea es volver a poner en valor lo que fue otrora la avenida principal de la ciudad, donde se realizaban los corsos, los carnavales, donde se hacían festivales”, expresó.
El evento, que abarcará 25 de Mayo, entre Yrigoyen y Plaza 1º de Mayo, incluirá espectáculos artísticos, paseos gastronómicos y la participación de comercios con promociones especiales. “Vamos a sumar propuestas de distintos comercios que van a adherir con porcentaje de descuentos, con dos por uno, con descuentos por la segunda prenda”, indicó Quiroga. El objetivo es que quienes asistan puedan adelantar sus compras navideñas y desconcentrar la demanda que suele registrarse en los días previos al 24.
Participación ampliada y expectativas
Si bien el nombre del evento remite a la tradicional avenida, la actividad abarcará también toda la peatonal y el microcentro. “Toda la peatonal va a estar abierta”, confirmó Quiroga, quien precisó que las cámaras comerciales trabajan en conjunto para coordinar una extensión horaria que supere las 20.
Asimismo, destacó el impacto regional que tuvo la edición pasada, que convocó a visitantes de varias ciudades de Entre Ríos y Santa Fe. “Termina siendo un golazo porque la fiesta tiene un propósito principal: lograr que los comerciantes lleven adelante una jornada exitosa de ventas”, sostuvo. Elonce.com