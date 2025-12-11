Arqueólogos del CONICET elaboran propuestas para impulsar el turismo científico en Ushuaia

Con apoyo de National Geographic, especialistas del CADIC-CONICET brindan charlas a turistas internacionales sobre los pueblos originarios fueguinos, integrando saber académico y participación comunitaria.
El turismo científico suma fuerza en el extremo sur del país. Un equipo de arqueólogos y paleoecólogos del CADIC-CONICET trabaja en nuevas estrategias de divulgación para visitantes que llegan a Ushuaia, con el objetivo de acercar conocimiento histórico y cultural sobre los pueblos originarios fueguinos y promover un modelo de turismo responsable. La iniciativa cuenta con el apoyo de National Geographic y se enfoca especialmente en viajeros provenientes de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.
El Grupo de Arqueología y Paleoecología de Costas del organismo lleva más de medio siglo investigando cómo las poblaciones cazadoras-recolectoras se vincularon con los ecosistemas marinos del canal Beagle y la isla de los Estados. Sus estudios han permitido reconstruir más de 8.000 años de continuidad cultural, con especial foco en las comunidades Yagán y Selk’nam, cuyas prácticas marítimas únicas fueron documentadas a través de la arqueología moderna.
El interés creciente por experiencias que integren viaje, conocimiento científico y valorización del territorio motivó que la empresa G Adventures, asociada a National Geographic, sumara al equipo del CADIC como parte de sus itinerarios internacionales. Desde el organismo señalan que este tipo de turismo no solo enriquece la visita, sino que además favorece la conservación cultural y ambiental en destinos sensibles.
Charlas, participación comunitaria y un modelo para la región
La propuesta consiste en una serie de charlas en inglés dictadas dentro del CADIC, donde los turistas reciben información sobre arqueología, historia y realidad contemporánea de los pueblos originarios fueguinos. Este dispositivo de divulgación se incorpora a un circuito más amplio de la Patagonia austral, orientado a promover una mirada intercultural y un turismo con enfoque responsable.
Según explicaron los investigadores, la iniciativa ya es considerada un modelo regional por su modo de integrar al visitante en procesos de conocimiento y sensibilización patrimonial.
Cada temporada, alrededor de 500 turistas arriban directamente desde el aeropuerto al CADIC para participar de estas actividades. Solo en la segunda temporada se realizaron más de treinta charlas, lo que consolidó un espacio de alto valor educativo y de fuerte impacto en la divulgación científica del sur del país.
El proyecto también incorporó la mirada de comunidades originarias locales, en línea con una tendencia internacional que promueve la participación indígena en narrativas patrimoniales. Este enfoque permitió elaborar contenidos más complejos, contextualizados y respetuosos de las trayectorias históricas de los pueblos fueguinos.
Un antecedente clave: la puesta en valor del Parque Nacional Tierra del Fuego
Como parte de su trabajo en el territorio, el grupo ya había desarrollado previamente la “Puesta en valor del patrimonio arqueológico del Parque Nacional Tierra del Fuego”, que incluyó cartelería, ilustraciones y cuadernillos trilingües de acceso libre. El proyecto fue realizado en articulación con la Comunidad Indígena Yagán Paiakoala, reconocida como una experiencia destacada de inclusión cultural dentro de áreas protegidas.