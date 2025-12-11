El INDEC difunde hoy el dato de inflación de noviembre

El INDEC publicará esta tarde el Índice de Precios al Consumidor de noviembre. Consultoras privadas estimaron que la inflación mensual se ubicó entre 2,3% y 2,5%.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este jueves la inflación correspondiente a noviembre, en un contexto en el que las principales consultoras privadas anticiparon que la variación mensual volvió a ubicarse por encima del 2%. El informe oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) será publicado a las 16.
De acuerdo con los relevamientos del sector, la inflación del penúltimo mes del año habría oscilado entre el 2,3% y el 2,5%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central con aportes de consultoras privadas, proyectó un avance del 2,3% para noviembre y estimó que la variación interanual cerraría 2025 en 30,4%.
El reporte de Equilibra señaló que los precios aumentaron 2,5% el mes pasado. Los mayores incrementos se registraron en vivienda, agua, electricidad y combustibles (3,4%); transporte (3,4%); comunicación (3,1%); y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La inflación interanual fue estimada en 31%.
Por su parte, EcoGo Consultores también ubicó la inflación de noviembre en 2,5%. La firma indicó que el rubro alimentos y bebidas anotó un alza promedio del 3% y sostuvo que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”. En su análisis, remarcó que la carne y las frutas incidieron especialmente en la primera quincena, con subas del 5,8% y 18,7%, respectivamente.
La Fundación Libertad y Progreso estimó un incremento del 2,3% para noviembre. Según su informe, la inflación acumulada en el año alcanzó el 27,7% y la interanual se ubicó en 31,2%. La entidad explicó que “las décimas por encima del 2% que se observan desde septiembre se deben, fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año”.
Relevamientos en el Gran Buenos Aires
El monitoreo de precios minoristas de la consultora C&T para el Gran Buenos Aires registró un incremento mensual de 2,4%. El informe detalló que la dinámica inflacionaria estuvo influida por el aumento en el precio de la carne vacuna, el impacto de las rebajas del Cyber Monday y los ajustes en servicios regulados.
Según la consultora, el rubro alimentos consumidos en el hogar aumentó 2,6%, impulsado por la aceleración en los valores de la carne. Además, señaló que las promociones del Cyber Monday generaron una baja puntual en categorías como equipamiento del hogar durante la primera semana del mes. En cuanto a los servicios regulados, transporte, electricidad y gas exhibieron subas superiores a las de meses anteriores. La variación interanual del IPC para esta región se redujo a 29,1%.
La inflación nacional había registrado un marcado descenso en mayo (1,5%) tras el 2,8% de abril y el 3,7% de marzo. Sin embargo, retomó una pendiente ascendente en los meses siguientes: 1,6% en junio; 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; y 2,3% en octubre. Según las estimaciones privadas relevadas por Noticias Argentinas, esta tendencia se habría sostenido en noviembre.