Descuentos de Anses para jubilados y pensionados: beneficios y cómo acceder

A partir de diciembre de 2025, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) podrán acceder a nuevos descuentos y reintegros en una amplia gama de comercios y farmacias. La medida, implementada en colaboración con entidades bancarias y cadenas de supermercados, tiene como objetivo aliviar el costo de los productos esenciales para este sector de la población. Este plan incluye descuentos de hasta $50.000 mensuales y la posibilidad de financiar las compras sin interés en tiendas seleccionadas.

Los beneficios estarán disponibles exclusivamente para quienes cobren sus haberes mediante bancos adheridos al programa. Recientemente, se sumó el Banco Supervielle a la lista de entidades colaboradoras, ofreciendo descuentos del 20% en compras realizadas con tarjeta de débito, con un tope de hasta $25.000 mensuales, y un descuento adicional de 15% en compras a través de Tienda Supervielle en Mercado Libre. Los pagos digitales mediante QR también están incluidos, con un tope de $15.000 por transacción los martes en supermercados adheridos. Además, el programa contempla importantes descuentos en farmacias, con rebajas del 50% en compras con débito o QR, y un límite de $12.000 cuando ambos métodos de pago se combinan.

Foto: Archivo.

A lo largo de este programa de beneficios, los jubilados y pensionados también podrán acceder a financiación sin interés para realizar compras. En farmacias adheridas, se podrán realizar pagos en tres cuotas sin recargo, utilizando tarjetas de crédito del banco. Además, los jueves se habilitará la opción de pagar hasta en 12 cuotas sin interés, facilitando el acceso a productos esenciales con facilidades de pago. El Banco Nación, por su parte, mantiene su participación, ofreciendo un reintegro del 5% en supermercados y una tasa promocional del 32% sobre saldos de hasta $500.000 en cuentas BNA+ MODO.

Descuentos en supermercados y farmacias: lista de comercios adheridos

El acuerdo con cadenas de supermercados también promete un importante alivio económico. Supermercados como Disco, Jumbo, y Vea ofrecen hasta un 10% de descuento en todos los rubros, con un 20% adicional en productos de perfumería y limpieza, sin límite de gasto. Por otro lado, Coto y La Anónima aplican descuentos del 10% en todas las categorías, sin tope. Carrefour, en tanto, proporciona un descuento de hasta $35.000 por transacción.

También se incluyen comercios como Día, con descuentos de 10% en todos los rubros, y Chango Más, con un 10% de rebaja, con un límite de $15.000 por operación. Estos beneficios son aplicables a compras realizadas tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico.

Para ampliar aún más las opciones de ahorro, algunas entidades bancarias han firmado acuerdos que permiten acumular descuentos en más de un comercio. Banco Galicia, por ejemplo, ofrece un 25% de descuento y financiación en hasta tres cuotas sin interés en supermercados adheridos, con un tope mensual de $20.000 en compras. Además, las cuentas FIMA de Galicia tienen un rendimiento diario de hasta un 33,2%, favoreciendo el ahorro de quienes reciben sus haberes a través de este banco. Así, el programa de descuentos y reintegros de Anses se convierte en una oportunidad única para mejorar la economía de jubilados y pensionados en un contexto de inflación y aumentos de precios. (Con información de Infobae)