Llega un nuevo período de inestabilidad: cuándo pueden volver las lluvias

La provincia atraviesa días marcados por aire cálido e inestable, con chances de tormentas aisladas este jueves. Aunque viernes y sábado traerían una mejora, la inestabilidad regresaría el domingo con nuevas lluvias.
Una masa de aire caluroso, húmedo y moderadamente inestable se encuentra instalada sobre el centro y norte del país, favoreciendo el desarrollo de tormentas aisladas de variada intensidad.
Este jueves, Entre Ríos no será la excepción. En la provincia podrían presentarse condiciones inestables, con bajas pero presentes chances de lluvias y tormentas aisladas, especialmente entre la tarde y la noche. La mayor probabilidad se concentrará sobre el oeste entrerriano, aunque no se descarta que la inestabilidad se extienda hacia otros departamentos. Para esta jornada, se anticipa una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 31.
Mientras tanto, distintas zonas del país continúan bajo alerta oficial de nivel amarillo por tormentas fuertes. Este miércoles, gran parte de Mendoza y Buenos Aires se encuentran señaladas como áreas con riesgo de fenómenos localmente intensos entre la tarde y la noche. Hacia el jueves y viernes, estas advertencias se desplazarán hacia amplios sectores del nor-noroeste argentino.
Si bien el calor superficial actuará como el principal combustible para el desarrollo de las tormentas aisladas en varias regiones del país, también será determinante la presencia de un gatillador que favorezca la convección.
En Entre Ríos, el viernes y sábado se espera una mejora temporaria, con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas que podrían alcanzar los 33 grados. Sin embargo, el alivio sería breve: para el domingo se anticipa un nuevo regreso de la inestabilidad, con posibles lluvias y tormentas en distintos puntos de la provincia. (SMN- Meteored)