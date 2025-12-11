 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Vínculo afectivo derivó en una causa por estafa

Un jubilado descubrió que su novia, 60 años menor, le hacía gastos no autorizados

El hombre detectó descuentos en su tarjeta y confirmó que una joven de 27 años, a quien consideraba su pareja, realizaba consumos no autorizados. La implicada fue detenida. 

11 de Diciembre de 2025
La mujer quedó detenida tras la denuncia de su pareja
La mujer quedó detenida tras la denuncia de su pareja

El hombre detectó descuentos en su tarjeta y confirmó que una joven de 27 años, a quien consideraba su pareja, realizaba consumos no autorizados. La implicada fue detenida. 

Un jubilado de 86 años, residente en Campo Viera, Misiones, denunció haber sido estafado por parte de una joven de 27 años a quien consideraba su novia.

 

El caso salió a la luz luego de que el jubilado, identificado como Aníbal S., advirtiera movimientos desconocidos en su tarjeta de débito del Banco Macro.

 

Según reconstruyó la investigación, el hombre pidió asesoramiento al notar los descuentos registrados en su cuenta y logró constatar que una mujer vinculada a su tarjeta estaba realizando consumos sin su autorización. Además del perjuicio económico, el hecho significó un fuerte impacto emocional, ya que se trataba de la persona con la que mantenía una relación afectiva.

La implicada fue identificada y detenida

La acusada fue identificada como Ángela Paola D. S., de 27 años, quien aparecía asociada al medio de pago del jubilado a través de diversas aplicaciones instaladas en su celular, entre ellas servicios como YouTube Premium y Netflix.

 

Tras la denuncia, la Policía inició la búsqueda y detuvo a la joven en su domicilio, ubicado en el kilómetro 28 de Campo Viera. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron su teléfono celular para realizar las pericias correspondientes.

La mujer enfrenta ahora una causa por estafa, que tramita en el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá. De acuerdo con los investigadores, el análisis del dispositivo secuestrado y los movimientos de la tarjeta será clave para determinar la magnitud de los consumos realizados y la eventual ampliación de la acusación.

 

Temas:

estafa a jubilado Campo Viera misiones gastos tarjeta estafa novia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso