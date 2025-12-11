Un jubilado descubrió que su novia, 60 años menor, le hacía gastos no autorizados

El hombre detectó descuentos en su tarjeta y confirmó que una joven de 27 años, a quien consideraba su pareja, realizaba consumos no autorizados. La implicada fue detenida.
Un jubilado de 86 años, residente en Campo Viera, Misiones, denunció haber sido estafado por parte de una joven de 27 años a quien consideraba su novia.
El caso salió a la luz luego de que el jubilado, identificado como Aníbal S., advirtiera movimientos desconocidos en su tarjeta de débito del Banco Macro.
Según reconstruyó la investigación, el hombre pidió asesoramiento al notar los descuentos registrados en su cuenta y logró constatar que una mujer vinculada a su tarjeta estaba realizando consumos sin su autorización. Además del perjuicio económico, el hecho significó un fuerte impacto emocional, ya que se trataba de la persona con la que mantenía una relación afectiva.
La implicada fue identificada y detenida
La acusada fue identificada como Ángela Paola D. S., de 27 años, quien aparecía asociada al medio de pago del jubilado a través de diversas aplicaciones instaladas en su celular, entre ellas servicios como YouTube Premium y Netflix.
Tras la denuncia, la Policía inició la búsqueda y detuvo a la joven en su domicilio, ubicado en el kilómetro 28 de Campo Viera. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron su teléfono celular para realizar las pericias correspondientes.
La mujer enfrenta ahora una causa por estafa, que tramita en el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá. De acuerdo con los investigadores, el análisis del dispositivo secuestrado y los movimientos de la tarjeta será clave para determinar la magnitud de los consumos realizados y la eventual ampliación de la acusación.