Refuerzan la presencia policial en Bajada Grande tras hechos de violencia

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos ha decidido intensificar la presencia policial en el barrio Bajada Grande y sus alrededores, luego de varios hechos de violencia que generaron preocupación en la comunidad.

El ministro Néstor Roncaglia comunicó que la decisión de reforzar la seguridad responde al "clamor de la gente" y a la necesidad de abordar los problemas de seguridad en la zona. "Hubo algunos hechos que generaron inquietud en Bajada Grande y Cáritas, y necesitamos ocuparnos de los problemas. Estamos aquí para hacer una recorrida y trabajar en la prevención de delitos", señaló el funcionario.

Foto: Elonce.

En su visita al lugar, Roncaglia destacó el compromiso del personal policial, indicando que el esfuerzo realizado por las autoridades es parte de un plan de acercamiento con la comunidad. "Queremos estar cerca de la gente. La policía le pertenece a la sociedad, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo", afirmó. Además, resaltó la importancia de la incorporación de nuevos recursos, como cascos, uniformes, chalecos antibalas, y vehículos policiales, lo que permite una mayor eficacia en las intervenciones.

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad y Justicia provincial. Foto: Elonce.

Aumentan los recursos y se organiza una nueva área de coordinación estratégica

El refuerzo de la presencia policial también incluye la implementación de unidades especiales que patrullarán la zona, tales como la Guardia de Infantería, el Grupo de Acción Inmediata y Operaciones Especiales. Así lo explicó el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, quien detalló que, además de las unidades desplegadas, se ha creado una nueva área dentro de la policía provincial: la "Coordinación Estratégica". Esta nueva área tiene como objetivo organizar y optimizar los recursos humanos y materiales de las unidades especiales, mejorando la respuesta ante situaciones de violencia y criminalidad.

Claudio González, jefe de la Policía de Entre Ríos. Foto: Elonce.

"Esta área de Coordinación Estratégica nos permitirá unificar todos los recursos disponibles, lo que nos permitirá actuar de manera más eficiente en los territorios que lo requieren", explicó González. La presencia de diferentes áreas operativas dentro de la policía también responde a la necesidad de contar con una fuerza de seguridad más flexible y capacitada para actuar en diferentes tipos de situaciones, desde el control del orden público hasta la intervención en casos de mayor complejidad.