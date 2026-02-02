Otro incendio en calle Francia y Morath de Paraná fue sofocado rápidamente

Un incendio que se desató en la intersección de las calles Francia y Morath de la ciudad de Paraná fue rápidamente controlado gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios. El fuego fue detectado y reportado por los vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades, permitiendo que el cuartel de bomberos actuara con celeridad.

Lucas García, integrante de Bomberos Voluntarios, explicó lo sucedido: “Ahora estuvimos en calle Francia y Morath, en donde hubo un incendio que fue sofocado inmediatamente. Los vecinos alertaron y llamaron al cuartel para poder intervenir en este lugar”. La rápida respuesta por parte del cuerpo de bomberos evitó que el fuego se propagara y causara mayores daños a la propiedad y a la seguridad de los residentes.

Afortunadamente, el incendio fue controlado sin que se registraran víctimas, pero sí generó preocupación entre los vecinos debido a la proximidad de las viviendas. En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos, quienes realizaron las tareas de extinción del fuego y aseguraron que el área estuviera completamente segura.