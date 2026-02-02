Se produjo un incendio en la planta de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay

Un incendio se desató en el taller de rodado de la planta de Granja Tres Arroyos ubicada en el barrio Matadero de Concepción del Uruguay, este lunes, alrededor de las 20: 45. La situación fue controlada por los Bomberos Voluntarios de la ciudad, quienes trabajaron en el enfriamiento de los tubos de acetileno y oxígeno que se encontraban dentro del recinto.

Los equipos de emergencia desplegaron tres unidades: una autobomba y dos camiones de abastecimiento, para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara. Según los informes, la situación fue contenida sin que se registraran víctimas ni personas heridas. El fuego, que inicialmente causó preocupación por la presencia de materiales inflamables, fue extinguido con éxito. Se desconoce el origen del foco.

Retorno de la producción tras parate y acuerdo con los trabajadores

Este incidente ocurre en el contexto de la reciente reactivación de la producción en Granja Tres Arroyos. La empresa, que es la mayor avícola del país, había sufrido un parate total de 10 días debido a una crisis interna. Sin embargo, el martes pasado, tras la intervención de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, se alcanzó un acuerdo con los trabajadores de la planta.

Durante una audiencia de conciliación encabezada por el Gobierno provincial, se resolvió una propuesta que incluyó la regularización salarial y el pago de la deuda acumulada. Más de 900 trabajadores aceptaron la propuesta de la empresa, que establece un cronograma para la cancelación total de la deuda antes del 13 de febrero, con el compromiso adicional de pagar los días no trabajados.

Garantizan continuidad laboral y regularización de pagos

El acuerdo no solo incluye el pago de la deuda pendiente, sino que también establece un esquema de pagos para los haberes futuros, garantizando la estabilidad de la planta y la preservación de los puestos de trabajo. Con este panorama resuelto, Granja Tres Arroyos busca recuperar la normalidad operativa y continuar con su producción en los próximos días, con el objetivo de retomar su capacidad de abastecimiento en el mercado nacional e internacional.