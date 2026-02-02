Los paranaenses disfrutaron la noche en los miradores de Bajada Grande

REDACCIÓN ELONCE
Los paranaenses aprovecharon la noche en los miradores de Bajada Grande, disfrutando de la pesca, el fútbol y el aire libre en familia.
La noche en los miradores de Bajada Grande se llenó de vida este lunes, cuando vecinos y visitantes de Paraná se acercaron para disfrutar de la tranquilidad del lugar y participar de diversas actividades recreativas. En un ambiente relajado y familiar, tanto grandes como chicos aprovecharon el espacio al aire libre para pasar un rato agradable. Los miradores, ubicados en un punto estratégico de la ciudad, se han convertido en un atractivo para quienes buscan una experiencia diferente en la ciudad.
Mateo, un niño de tan solo cinco años, compartió con Elonce su entusiasmo por las actividades que realiza en el lugar: "Me gusta venir a pescar y jugar al fútbol", expresó con una sonrisa. Su amigo, que lo acompañaba, coincidió en que Bajada Grande es el lugar ideal para disfrutar de momentos al aire libre. La pesca es, sin duda, una de las actividades predilectas, y muchos vecinos y visitantes no dudan en acudir a los miradores para disfrutar de este pasatiempo.
Turistas también disfrutan de la serenidad de Bajada Grande
El lugar también recibió a turistas, como Ricardo, quien llegó a Paraná desde Buenos Aires para un casamiento y aprovechó la ocasión para visitar Bajada Grande. “Somos de Buenos Aires y aquí tenemos un montón de familia. Vinimos por un casamiento”, comentó. Ricardo destacó la paz que ofrece el lugar, el cual calificó como “un lugar tranquilo” que invita a disfrutarlo. Además, destacó la calidez de la gente de la ciudad, haciendo especial énfasis en lo acogedor que resulta el ambiente para quienes lo visitan.
El espacio se ha consolidado como uno de los puntos preferidos tanto por los locales como por los turistas, que se acercan para vivir una experiencia única rodeados de naturaleza y tranquilidad. Los miradores, con su hermosa vista, permiten que los visitantes disfruten de la belleza natural de la ciudad mientras se relajan y pasan tiempo en buena compañía.
La pesca nocturna, una tradición en los miradores de Bajada Grande
Benjamín, un vecino habitual de Bajada Grande, relató su experiencia en la pesca nocturna. “Viene tranquilo, hoy no había pique y ahora sí hay”, detalló sobre su jornada de pesca. Explicó que es común ver a los paranaenses pescar en la zona, especialmente por la noche, cuando el lugar se llena de quienes buscan disfrutar del río Paraná en su máxima expresión. Esta tradición de pesca se ha afianzado en la comunidad, siendo una de las actividades más practicadas en los miradores.