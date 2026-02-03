Empleado se transfirió $38.000 desde el celular de su jefe y lo allanaron por presunta estafa

Una investigación por una presunta estafa ocurrida en Concordia demandó la intervención del personal policial de comisaría cuarta en un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Gobernador Cresto al 1800.

El procedimiento fue el resultado de una pesquisa iniciada tras la denuncia de un hombre que señaló a su empleado como presunto autor de una maniobra fraudulenta. Según el testimonio, el joven habría aprovechado una situación de confianza para utilizar su teléfono celular y concretar una transferencia de 38.000 pesos, que fue enviada a una cuenta de Mercado Pago perteneciente a la hermana del sospechado, publicó Diario El Sol.

A partir de la presentación formal ante la Policía, se inició una investigación bajo las directivas de la Fiscalía en turno y con la intervención del personal de la comisaría cuarta, a cargo del comisario Pedro Cepera. Con las pruebas y elementos reunidos durante la pesquisa, los efectivos lograron identificar el domicilio del presunto autor de la maniobra delictiva, un joven de 26 años.

Con orden judicial, se realizó el allanamiento en la vivienda señalada, donde se procedió al secuestro de cinco teléfonos celulares, los cuales estarían vinculados a la causa que se investiga.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las medidas correspondientes para esclarecer el hecho.

