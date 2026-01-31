El arquero de Uruguay opinó sobre "El Dibu": "No me gusta su forma de ser"

En la recta final rumbo al Mundial 2026, Sergio Rochet se consolidó como figura de Uruguay y opinó sobre Emiliano “Dibu” Martínez y los festejos de Argentina en Qatar 2022.
La selección de Uruguay transita la recta final de su preparación para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y genera grandes expectativas sobre el equipo charrúa. En ese contexto, Sergio Rochet se consolidó como uno de los arqueros habituales del ciclo y se perfila como un referente del equipo.
En una entrevista en su país, el uruguayo reflexionó sobre Emiliano “Dibu” Martínez y la selección argentina, marcando diferencias de estilo, aunque reconociendo su jerarquía deportiva. Consultado por el arquero del Aston Villa, Rochet declaró: “Personalmente no me gusta su forma de ser, pero como arquero es un fenómeno. Es muy buen golero, aunque a mí no me terminan de cerrar algunas actitudes. Cada uno tiene su personalidad: a mí me gusta ser más perfil bajo”.
A pesar de las diferencias, admitió que el estilo del argentino dio resultados: “Está claro que le funcionó y está perfecto si él se siente cómodo así”. La sinceridad del uruguayo generó repercusión, dado que enfatiza su enfoque distinto en la cancha y fuera de ella.
Valores y perfil de Uruguay
El arquero también opinó sobre los festejos de la selección argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Allí volvió a marcar su postura: “No me gustan esas cosas; no me gusta la soberbia. Trato de ser así como persona y aconsejar a mis compañeros para mantener ese perfil, que es el nuestro como uruguayos. Es lo que nos hace únicos en Sudamérica.”
Camino al Mundial 2026
Rumbo a la cita mundialista de 2026, Sergio Rochet se perfila como un jugador clave para Uruguay, tanto por su desempeño en el arco como por su liderazgo dentro del plantel. Su perfil discreto contrasta con figuras como “Dibu” Martínez, marcando diferencias de estilo, pero manteniendo el respeto hacia los rivales y la competencia.