Reglamentación de Ley de Emergencia en Discapacidad: "Era muy necesaria", destacan familias

El Poder Ejecutivo nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 mediante el Decreto 84/2026, firmado el 3 de febrero, que estableció el marco operativo para la aplicación de la norma y del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad para protección social.

La medida fue dispuesta luego de una orden judicial que intimó al Estado nacional a reglamentar la ley en un plazo de 30 días, tras declarar inválido un artículo del decreto anterior que había suspendido su ejecución. La confirmación se conoció a través de un móvil en exteriores, donde se dio paso al trabajo de la periodista Eliana Sánchez, quien se encontraba abordando un reclamo que persistía desde el año pasado y que tenía como eje central la falta de aplicación de esta ley. La situación había generado una preocupación constante en familias, prestadores y organizaciones vinculadas a la discapacidad.

Amarú Méndez, representante de NeuroCEA , dijo a Elonce que “después de tantos meses de lucha con las familias, con los prestadores, la verdad que es un momento de mucha felicidad porque creemos y sostenemos, como lo hicimos todos estos meses, que esta ley de emergencia era necesaria”.

En ese sentido, señaló que muchas familias atravesaron situaciones muy complicadas y que la reglamentación trae algo de tranquilidad luego de meses de incertidumbre, angustia y dilaciones. “Fueron meses muy complicados donde uno no sabía qué era lo que iba a pasar, si iba a tener las prestaciones de sus hijos este año”, afirmó.

Méndez también explicó que el proceso se fue estirando, tanto desde el Estado como desde las obras sociales, lo que agravó aún más la situación. Sin embargo, destacó que gracias a la intervención de la Justicia de Campana se logró que el presidente de la Nación no tuviera otra alternativa que avanzar con la reglamentación, aun manifestando su desconformidad en el Boletín Oficial.

“Creemos que es un paso muy grande, que lo hemos logrado gracias a estar todos juntos, las familias, los prestadores, colectivamente, contra una lucha que era necesaria. Seguramente vamos a seguir teniendo algún que otro palo en la rueda, pero nos encuentra mucho más fuertes, mucho más unidos y con una ley reglamentada que la tienen que poner en práctica”, sostuvo.

Al referirse a qué implica concretamente esta reglamentación, Méndez aclaró que en el Boletín Oficial se establece que se volverán a auditar las pensiones no contributivas, para determinar si corresponden o no. Sin embargo, remarcó que hay un aspecto favorable: el Consejo Federal de Discapacidad y el Observatorio de Discapacidad van a intervenir y dar su voz en ese proceso, lo que puede aliviar la situación.

Además, explicó que la ley apunta a regularizar el nomenclador de la Superintendencia de Servicios de Salud, los pagos y los aranceles, que se encontraban muy por debajo desde hacía casi dos años. “Las obras sociales tienen que cumplir con lo que determina la ley. Si una persona necesita dos terapias semanales de Psicología, eso es lo que tiene que cumplir”, señaló, remarcando que no puede repetirse lo ocurrido el último año, cuando se limitaban las prestaciones a una sola sesión por disciplina.

Otro punto central de la reglamentación tiene que ver con los hogares y centros de día, muchos de los cuales cerraron sus puertas o acumularon grandes deudas. En ese sentido, Méndez explicó que ARCA tiene un rol clave, ya que se solicita que se otorguen facilidades para financiar esas deudas y evitar el cierre de estos espacios, permitiendo que los chicos continúen asistiendo. Este aspecto está contemplado dentro de la misma ley de emergencia y fue uno de los últimos artículos incorporados tras el ida y vuelta del proyecto.

“Es una muy buena noticia. Estamos muy felices todas las familias, asociaciones y prestadores”, afirmó Méndez, quien también agradeció a quienes acompañaron durante estos meses: familias, organizaciones, prestadores, medios de comunicación y toda la sociedad que apoyó la causa.

No obstante, advirtió que la lucha continuará. “Lamentablemente vamos a tener que seguir en lucha, pero que entienda la sociedad que esto no fue para nosotros, fue por nuestros hijos, por algún familiar o por algún paciente de una persona con discapacidad. Lo que logramos fue colectivamente”, expresó. Elonce.com