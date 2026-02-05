Organizan una charla sobre amor y arte por San Valentín

La actividad “Amor, Arte & Café” se realizará el sábado 14 de febrero en un tradicional espacio céntrico, con una charla a cargo del arquitecto Fernando Ponce.
Con motivo del Día de los Enamorados, se organiza en Paraná una propuesta cultural y gastronómica denominada “Amor, Arte & Café”, que se desarrollará el próximo sábado 14 de febrero a partir de las 9.30 en un local ubicado dentro de la Galería de Las Luces.
La actividad estará a cargo del arquitecto Fernando Ponce y propone compartir un desayuno en un clima ameno y cordial, acompañado de una charla orientada a explorar los vínculos entre el amor y las distintas manifestaciones artísticas.
Según se informó, a través de imágenes de obras de arte se analizará cómo el amor se expresa y se entremezcla con disciplinas como la pintura, la escultura, el cine, la literatura y la educación, en un recorrido pensado para todo público.
La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y reflexión en una fecha especial, combinando arte, café y conversación en un ámbito distendido durante la mañana del sábado.