Organizan una charla sobre amor y arte por San Valentín

Haciendo Comunidad Propuesta cultural por San Valentín

5 de Febrero de 2026
La actividad “Amor, Arte & Café” se realizará el sábado 14 de febrero en un tradicional espacio céntrico, con una charla a cargo del arquitecto Fernando Ponce.

Con motivo del Día de los Enamorados, se organiza en Paraná una propuesta cultural y gastronómica denominada “Amor, Arte & Café”, que se desarrollará el próximo sábado 14 de febrero a partir de las 9.30 en un local ubicado dentro de la Galería de Las Luces.

 

La actividad estará a cargo del arquitecto Fernando Ponce y propone compartir un desayuno en un clima ameno y cordial, acompañado de una charla orientada a explorar los vínculos entre el amor y las distintas manifestaciones artísticas.

 

Según se informó, a través de imágenes de obras de arte se analizará cómo el amor se expresa y se entremezcla con disciplinas como la pintura, la escultura, el cine, la literatura y la educación, en un recorrido pensado para todo público.

 

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y reflexión en una fecha especial, combinando arte, café y conversación en un ámbito distendido durante la mañana del sábado.

Temas:

San Valentín Propuesta
