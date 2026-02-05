Cuánto cobran los pilotos de la Fórmula 1 y qué lugar ocupa Colapinto en el listado

Esta semana se filtraron los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1, que vuelve a exhibir su enorme dimensión económica. De acuerdo a un informe publicado por el sitio especializado RacingNews365, los salarios base de los pilotos para la temporada 2026 dejan al descubierto diferencias extremas entre las grandes figuras del campeonato y quienes recién dan sus primeros pasos en la categoría.

Según aclara la publicación, los montos corresponden únicamente a los contratos fijos y no incluyen premios por resultados ni acuerdos personales de patrocinio, ingresos que en el caso de las estrellas pueden elevar de manera significativa las cifras finales.

En el fondo del ranking aparecen Franco Colapinto y Arvid Lindblad, con contratos estimados entre 500.000 y 1 millón de dólares anuales.

Para el piloto argentino será su primera temporada completa desde el inicio en la Máxima, luego de su paso por Williams y de haber reemplazado a Jack Doohan en Alpine durante 2025. Lindblad, en tanto, tendrá su debut absoluto en la F1. Aun así, los sueldos iniciales ya superan con amplitud los ingresos promedio de jóvenes profesionales en otros deportes.

Un escalón más arriba figuran Liam Lawson y Oliver Bearman, con 1 millón de dólares por temporada. En el grupo de salarios intermedios se destacan Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto, ambos con 2 millones, mientras que Valtteri Bottas e Isack Hadjar alcanzan los 5 millones anuales.

La experiencia sigue pesando en la grilla salarial. Nico Hülkenberg y Esteban Ocon perciben 7 millones, y Sergio “Checo” Pérez, tras quedar fuera de la F1 en 2025, regresa con Cadillac con un contrato de 8 millones, por debajo de lo que cobraba en su etapa en Red Bull.

Entre los que superan los 12 millones de dólares aparecen Alex Albon, Pierre Gasly y Lance Stroll, este último con un vínculo sin fecha de vencimiento en Aston Martin. Oscar Piastri y Carlos Sainz cobran 13 millones, mientras que Fernando Alonso firmó por 20 millones, posiblemente en una de sus últimas temporadas en la categoría.

En la cima del ranking, la diferencia se vuelve abismal. El campeón del mundo Lando Norris tiene asegurados 30 millones, George Russell y Charles Leclerc perciben 34 millones cada uno, y Lewis Hamilton alcanza los 60 millones en Ferrari. El mejor pago sigue siendo Max Verstappen, con un salario base de 70 millones de dólares, cifra que podría superar los 100 millones al sumar bonos y patrocinios.

Los salarios de los pilotos de la F1

Max Verstappen (Red Bull): 70 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones

George Russell (Mercedes): 34 millones

Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones

Lando Norris (McLaren): 30 millones

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones

Oscar Piastri (McLaren): 13 millones

Carlos Sainz (Williams): 13 millones

Alex Albon (Williams): 12 millones

Pierre Gasly (Alpine): 12 millones

Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones

Checo Pérez (Cadillac): 8 millones

Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones

Esteban Ocon (Haas): 7 millones

Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones

Isack Hadjar (Red Bull): 5 millones

Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones

Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones

Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón

Oliver Bearman (Haas): 1 millón

Franco Colapinto (Alpine): entre 500 mil y 1 millón

Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500 mil y 1 millón