Detuvieron por venta de drogas a una referente barrial de Concordia

Una mujer de 49 años del barrio Constitución, que sería de apellido Berguñán, fue detenida el martes durante un procedimiento policial realizado en una vivienda ubicada en la intersección de calles 57 y Córdoba, en Concordia. La aprehensión se concretó cuando personal policial de la comisaría séptima la sorprendió junto a su hijo, mientras armaban y fraccionaban dosis de marihuana y cocaína, publicó Concordia Policiales.

Según indicaron fuentes policiales, en el lugar se secuestraron estupefacientes ya listos para su comercialización, lo que dio origen a la causa por narcomenudeo. En el marco de la investigación, la mujer fue señalada como una de las denominadas “soldaditos” de un sujeto conocido como “Cuito”, identificado por los investigadores como uno de los principales vendedores de droga del barrio Constitución.

De referente barrial a imputada por narcomenudeo

El caso generó un fuerte impacto en el ámbito social de la ciudad debido a que la mujer también era conocida por su rol comunitario. La mujer se desempeñaba como referente barrial del barrio Fátima I, una función clave como nexo entre los vecinos y las instituciones, que implica canalizar demandas, acompañar situaciones de urgencia y colaborar en acciones comunitarias.

Incluso, en octubre del año pasado, había sido reconocida oficialmente por la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Concordia, por su participación en el programa “Referentes Deportivos Barriales”. La iniciativa, impulsada por el Área de Deporte Social, estuvo orientada a capacitar a responsables de equipos deportivos barriales y brindar herramientas para el desarrollo de entrenamientos y torneos con fines sociales.

En ese marco, la mujer que sería de apellido Berguñán recibió un reconocimiento por su participación y compromiso con actividades deportivas comunitarias, lo que contrasta de manera directa con la acusación que hoy pesa sobre ella.

Investigación en curso

Tras el procedimiento, madre e hijo quedaron a disposición de la Justicia de Concordia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de ambos en la comercialización de estupefacientes y su presunta vinculación con redes de narcomenudeo que operan en la zona.

La detención expuso una contradicción difícil de soslayar: mientras cumplía un rol social y deportivo dentro del barrio, la mujer habría estado involucrada en una actividad delictiva que provoca un profundo daño social, especialmente en los sectores más vulnerables.