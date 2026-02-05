Una mujer sufrió lesiones graves tras choque entre una bicicleta y un auto

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital de Concepción del Uruguay, donde se confirmó que presentaba fracturas; se trata de establecer la mecánica del siniestro y determinar responsabilidades.
Una ciclista resultó con lesiones de carácter grave tras colisionar con un automóvil; el grave accidente de tránsito se registró alrededor de las 8.30 de este jueves en la intersección de las calles Combatientes de Malvinas y Posadas, en Concepción del Uruguay.
Según se informó, el siniestro involucró a un automóvil Chevrolet Cruze, conducido por un hombre de 58 años, oriundo de la ciudad de Colón, que circulaba por calle Posadas en sentido oeste-este, y a una bicicleta tipo playera de color rojo, guiada por una mujer de 33 años, domiciliada en esta ciudad, que transitaba por Combatientes de Malvinas en sentido sur-norte.
Como consecuencia del fuerte impacto, la ciclista sufrió heridas de consideración y debió ser trasladada de manera inmediata en una ambulancia del servicio de emergencias Vida hacia el hospital local para su atención.
Tras ser examinada por el médico policial de turno, se confirmó que la mujer presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en una fractura de tibia y peroné en la zona del tobillo derecho.
En el lugar del hecho trabajó personal del Comando Radioeléctrico, que realizó las pericias de rigor con el objetivo de establecer la mecánica del siniestro y determinar responsabilidades. Asimismo, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de las actuaciones legales.