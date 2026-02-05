El Complejo Escuela Hogar cierra sus actividades de verano: “Tuvimos una concurrencia casi del 100%”

El Complejo Escuela Hogar recibió este jueves la visita del gobernador Rogelio Frigerio, quien recorrió distintos sectores del predio para supervisar tareas de infraestructura y observar el desarrollo de las actividades recreativas que se llevan adelante durante la temporada estival. La jornada formó parte de una agenda oficial que incluyó escuelas y otros espacios públicos de Paraná.

Si bien el movimiento en la zona de piletas mostró una alta participación de chicos, jóvenes y adultos mayores, desde la organización aclararon que el cierre formal de las acciones de verano se realizará este viernes, último día del calendario previsto para las colonias y propuestas acuáticas.

Una temporada con alta concurrencia

Cecilia Delcasse, rectora del CEF N° 1, explicó que las actividades registraron una fuerte respuesta de la comunidad. “Estamos viviendo una jornada muy especial con grupos de aquagym, aqua funcional y natación de colonia de vacaciones. Tuvimos una concurrencia casi del 100% en todos los grupos durante el verano”, señaló.

Además, destacó la importancia de mostrar el trabajo diario a las autoridades. “Es muy valioso que puedan conocer cómo se vive la institución y el impacto que tienen estas propuestas en chicos y adultos”, expresó.

Actividades Complejo Escuela Hogar. Foto: Elonce.

Un espacio abierto todo el año

Por su parte, Belén Nesa, directora de Educación Física del Consejo General de Educación, remarcó que estos centros no funcionan solo en verano. Explicó que continúan con actividades deportivas durante todo el ciclo lectivo y que cumplen un rol clave de inclusión y formación.

“El centro está abierto todo el año, con distintas propuestas para cada edad. Es un espacio esencial para la comunidad”, sostuvo.

Obras y puesta en valor del edificio

Durante la recorrida, el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob, detalló que se ejecutaron obras de refacción por casi mil millones de pesos en distintos sectores del histórico edificio. Los trabajos incluyeron techos, instalaciones eléctricas, pintura y mejoras estructurales.

“Es una institución con más de 70 años de historia y necesitaba una intervención profunda para conservarla en buenas condiciones”, afirmó.

Con la visita oficial y las últimas jornadas de actividades, el Complejo Escuela Hogar se encamina al cierre de la temporada estival, mientras se prepara para retomar el calendario deportivo y educativo habitual a partir del inicio del ciclo lectivo.