Oro Verde, en el departamento Paraná, vivió este viernes una jornada festiva con la realización de la Fiesta del Agua, actividad que marcó el cierre de las colonias de vacaciones municipales en el complejo de piletas de la localidad.

El evento reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos que participaron durante el verano de las propuestas recreativas organizadas por el municipio en conjunto con el Centro de Educación Física (CEF) N°26. Según explicó el intendente César Clement, más de 400 personas formaron parte de las colonias, con un equipo de profesores que acompañó las actividades desde diciembre hasta enero.

Fiesta del Agua en Oro Verde (foto Elonce)

“Es un gran esfuerzo del municipio sostener estas colonias, pero es una manera de brindarle algo a la comunidad y de aprovechar este complejo que es tan hermoso”, relató el jefe comunal, quien remarcó que el objetivo de su gestión es llegar a todas las edades con propuestas recreativas durante el verano.

Trabajo conjunto y emoción por el cierre

Del acto participaron también integrantes del CEF N°26, entre ellos Héctor Morinico y Vanina Spahn, quienes valoraron el trabajo sostenido durante más de 15 años con las colonias.

Fiesta del Agua en Oro Verde (foto Elonce)

“Siempre decimos ‘un año más’, pero cada cierre es especial. Se armó un grupo de profes muy comprometido y eso se ve reflejado todos los días”, explicaron, al tiempo que destacaron la responsabilidad de trabajar con tantos chicos y adultos, pero también el disfrute de acompañarlos en el proceso.

Durante la mañana, los niños de 4 a 7 años participaron de actividades acuáticas y exhibiciones para sus familias, mostrando lo aprendido durante el mes y medio de colonia. Luego fue el turno del grupo de 8 a 12 años, que continuó con la jornada en la pileta grande.

Oro Verde celebró el cierre de las colonias municipales con la Fiesta del Agua

El complejo de piletas permanecerá abierto a vecinos y turistas que se acerquen para seguir disfrutando de la temporada.

Colonias abiertas a la región

Desde la organización resaltaron que las colonias no solo contaron con participantes de Oro Verde, sino también de localidades vecinas como Colonia Ensayo, Aldea Brasilera y Gobernador Etchevehere. “Ofrecemos este espacio para que puedan sumarse chicos de otras localidades que no tienen piletas”, indicaron.

De hecho, el intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez, agradeció el convenio con el municipio de Oro Verde. “Nuestros chicos no tienen este tipo de complejos y poder venir acá es muy importante para su crecimiento y aprendizaje”, señaló el jefe comunal.

Actividades que continúan en febrero

Clemens anticipó que las propuestas de verano continuarán en febrero. Entre ellas, destacó la realización de una nueva edición de “Oro Verde Canta y Baila”, prevista para el 14 de febrero, con una grilla artística orientada a la cumbia santafesina.

La Fiesta del Agua cerró así un verano de intensa actividad, con música, juegos y sonrisas, consolidando a Oro Verde como un espacio de encuentro regional durante las vacaciones.