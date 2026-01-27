Se viene una nueva edición de “Oro Verde Canta y Baila”: propuesta gastronómica y grilla musical

El próximo 14 de febrero, el Predio Multieventos, ubicado en calles Los Tordos y Los Sauces, de la localidad recibirá una nueva edición de la fiesta “Oro Verde Canta y Baila”, con una variada cartelera artística y propuestas gastronómicas. Las entradas ya se encuentran disponibles tanto de manera online como presencial.

Soledad Sauthier, responsable del Área de Cultura, destacó: “Como ciudadanos de Oro Verde es una fiesta muy importante, porque tiene que ver con políticas que venimos intentando articular desde hace mucho tiempo, centradas en que el dinero vuelva a nuestros vecinos”.

Leonel Reynoso, Coordinador General del área, agregó: “El municipio hace un esfuerzo de logística y de organización, pone el predio y la seguridad. Mientras que la venta la realizan las organizaciones. La idea es que puedan arrancar con un ingreso económico para sostenerse durante el año”.

Propuesta gastronómica y participación de instituciones locales

El evento contará con una amplia oferta gastronómica, gestionada por unas 20 instituciones locales que incluyen clubes, cooperadoras de escuelas y asociaciones civiles. Entre los platos que se ofrecerán, se destacan carne con cuero, empanadas, choripanes y sándwiches de bondiola.

“Invitamos a los vecinos y a la ciudadanía a disfrutar de esta hermosa noche y, al mismo tiempo, a colaborar con las instituciones que funcionan gracias a la voluntad de sus integrantes”, indicó Sauthier.

Oro Verde Canta y Baila: ya están a la venta las entradas

El costo de las entradas será de 3.000 pesos para residentes de Oro Verde y de 5.000 para quienes no lo son. Se pueden adquirir de manera anticipada a través de la web oficial www.tickets.oroverde.gob.ar o de forma presencial en el Complejo de Piletas Municipales.

Cartelera artística y certamen de baile

Previo a la fiesta, el 7 de febrero se realizará un certamen de baile abierto a parejas y grupos folclóricos de la región, con la posibilidad de que los ganadores se presenten en el escenario del evento principal. “La del siete es más chiquita, es como una fiestita satélite, pero está bueno que se dé esa posibilidad”, explicaron desde la organización.

Entre los artistas confirmados para el 14 de febrero se encuentran Javier y Mario Peralta, la Super Banda Estrella, los Majestuosos del Chamamé, Azul Saita, Tolato Trío, Marcos Castelló y los Lirios. Además, participarán bastoneras, ballet y compañías de danza invitadas.

La fiesta comenzará con la apertura del predio a las 18:30, mientras que el primer espectáculo iniciará a las 21:30. Se habilitará un patio gastronómico, espacio con sillas y se permite llevar conservadoras con hielo.