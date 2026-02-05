Rogelio Frigerio controló trabajos de desmalezamiento y mejoras en establecimientos educativos

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves por la mañana una recorrida por distintos establecimientos educativos de Paraná donde se llevan adelante tareas de mantenimiento y puesta a punto de cara al inicio del ciclo lectivo. La actividad incluyó trabajos de limpieza, desmalezamiento y acondicionamiento general en predios escolares.

La visita comenzó en la Escuela de Educación Técnica N° 2 “Alte. Guillermo Brown”, ubicada sobre calle Rondeau, donde personal del Servicio Penitenciario, junto a internos de la Unidad Penal N° 1, realizó labores en los espacios exteriores. La iniciativa forma parte de un programa articulado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el área educativa.

Trabajo conjunto para preparar las escuelas

Durante el recorrido, Rogelio Frigerio explicó el objetivo del esquema que combina reinserción laboral con tareas comunitarias. “Es un programa que venimos llevando adelante para que los internos tengan actividad, sobre todo en el período final de sus condenas, y lo combinamos con la necesidad de preparar las escuelas para el inicio de las clases”, señaló.

El mandatario indicó que la experiencia se replica en distintos puntos de la provincia y destacó el acompañamiento social a la propuesta. “Creemos que toda la sociedad apoya que puedan trabajar en lugares prioritarios como las escuelas”, agregó.

Rogelio Frigerio recorrió el lugar junto a autoridades. Foto: Elonce.

Además de la institución técnica, la agenda incluyó visitas al complejo Escuela Hogar, la Escuela Pérez Colmán, el sector de piletas y el hospital geriátrico Pascual Palma, donde también se ejecutan mejoras y se incorporó equipamiento.

Paritarias y situación financiera

En diálogo con la prensa, el gobernador también se refirió a la negociación salarial docente prevista para las próximas semanas. Recordó que el año pasado se alcanzó una paritaria anual y adelantó que buscarán un acuerdo similar, aunque advirtió por las limitaciones presupuestarias.

Rogelio Frigerio dialogó con la prensa. Foto: Elonce.

“La recaudación de las provincias todavía no se ha recuperado. Eso complica la discusión salarial”, sostuvo Rogelio Frigerio, al remarcar que los ingresos estatales siguen por debajo de años anteriores pese a la mejora de la actividad económica.

Deuda y gestiones en el exterior

Consultado sobre su reciente viaje a Estados Unidos, aclaró que no tuvo como fin tomar nueva deuda, sino explorar alternativas para mejorar el perfil de los vencimientos actuales. Explicó que la provincia enfrenta compromisos concentrados en pocos años y que buscan extender plazos y obtener mejores tasas.

“La idea es reperfilar la deuda, no aumentarla. Si logramos mejores condiciones, habrá más recursos para los servicios públicos”, afirmó.

La jornada cerrará con nuevas recorridas por instituciones educativas y sanitarias, en el marco de una agenda centrada en obras y mantenimiento de infraestructura pública. Desde el Ejecutivo señalaron que las tareas continuarán durante las próximas semanas para garantizar edificios en condiciones antes del regreso a clases.