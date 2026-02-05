Definieron el operativo de seguridad para la Fiesta Nacional del Mate

En el predio donde se desarrollará la Fiesta Nacional del Mate, autoridades municipales y provinciales brindaron precisiones sobre el operativo de seguridad que se implementará durante el megaevento, que se realizará viernes y sábado y convocará a una multitud de vecinos y turistas de distintos puntos del país.

La intendenta Rosario Romero encabezó el encuentro junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. Allí se explicó que el dispositivo fue planificado con antelación y tendrá un perfil “amigable”, orientado a garantizar que la fiesta se desarrolle en un clima familiar, ordenado y seguro.

Romero destacó que se trata de “una fiesta que empieza y termina temprano”, y remarcó que habrá salidas especiales previstas para eventuales emergencias sanitarias. Además, subrayó el trabajo posterior de los empleados municipales para dejar el predio en condiciones una vez finalizados los espectáculos, así como la implementación del vaso ecológico para reducir residuos.

Por su parte, Roncaglia informó que estarán afectados más de 250 efectivos policiales, entre servicio ordinario y adicional, además de un importante despliegue en la zona perimetral. El ministro señaló que se trabajará de manera coordinada con el área de Salud para garantizar un corredor sanitario que permita una rápida atención ante cualquier eventualidad.

El funcionario indicó que el operativo comenzará con anticipación al inicio de los shows, previstos para las 20 horas en ambas jornadas, y que se utilizará equipamiento tecnológico para reforzar la prevención. “Queremos que todo funcione con tranquilidad y que la gente disfrute”, afirmó.

A su turno, González precisó que el personal comenzará a concentrarse desde las 16 horas y que el despliegue incluirá unidades operativas, drones, bomberos, canes, montada y personal de Seguridad Vial. También recomendó al público "llegar con tiempo y tener en cuenta las restricciones vehiculares en inmediaciones del predio".

Romero recomendó “paciencia” e instó a “caminar unas cuadras, porque nos hace bien a todos, y tratar de llegar con el mejor ánimo posible para disfrutar”. “Porque el arte se disfruta, es una experiencia de vida y si bien la fiesta dura dos días, se recuerda todo el año”, valoró la intendenta.

Asimismo, confirmaron que habrá controles en accesos y rutas, y coordinación especial con autoridades del Túnel Subfluvial "para evitar embotellamientos" ante el importante flujo de visitantes provenientes de Santa Fe.

Los cortes de calles por la Fiesta Nacional del Mate

En materia de tránsito, se dispuso un dispositivo integral con cortes desde este jueves a las 17 hasta el domingo al mediodía. Las interrupciones afectarán a las intersecciones de Laurencena y San Nicolás; Laurencena y Güemes; Güemes y Moreno; Moreno y Gregoria Matorra de San Martín; San Martín y Etchevehere; Güemes y Liniers; y Liniers y La Rioja. También habrá sectores de prevención en la intersección de calles Moreno y La Torre y Vera; y en la esquina de Alberdi y Gregoria Matorra de San Martín.

Se anunció, asimismo, un sector exclusivo para personas con discapacidad, que podrán estacionar en calle Carlos Alberto Asiaín, entre Santander y Ascúa. Los colectivos y combis que trasladen público contarán con dos puntos de descenso de pasajeros, ubicados en calles Ayacucho y Solanas, con presencia de inspectores de tránsito.

Definieron el operativo de seguridad para la Fiesta Nacional del Mate

Las autoridades estimaron que entre las dos noches podrían asistir alrededor de 180 mil personas, aunque aclararon que la cifra dependerá de las condiciones climáticas.

Finalmente, Romero resaltó que los puestos gastronómicos del predio estarán a cargo de clubes locales y que lo recaudado beneficiará a 44 instituciones deportivas de la ciudad, reforzando el carácter social y comunitario de la Fiesta Nacional del Mate.

En el predio ya se observa el armado del escenario mayor “Luis ‘Pacha’ Rodríguez”, con grandes pantallas y una pasarela frontal de 15 metros que permitirá una mayor cercanía de los artistas con el público. También se instalarán cinco pantallas adicionales con retardadores de sonido en distintos sectores, para garantizar una correcta visualización desde las barrancas y la costanera.

Sobre la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate se desarrollará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, organizada por la Municipalidad. La propuesta reunirá a figuras nacionales, artistas locales y regionales, además de concursos, ferias y actividades culturales que convierten al evento en uno de los más convocantes del verano entrerriano.

La grilla artística contará con la presencia de Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti y Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del certamen Premate. En total, se estima la participación de más de 100 artistas de la ciudad y la región.

El escenario mayor rinde homenaje a Luis “Pacha” Rodríguez, uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, entidad que dio origen a la Fiesta Nacional del Mate. Allí se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná -con más de 50 músicos y bailarines en escena- y los ganadores del Premate.

Además, distintos clubes de Paraná ofrecerán alimentos y bebidas, destinando lo recaudado al desarrollo de sus actividades sociales y deportivas.

En paralelo, en inmediaciones de Sala Mayo estará emplazado el escenario “Pariente del Mar”, con propuestas dirigidas a las juventudes, basadas en la cultura urbana local y nuevas tendencias musicales.

La Fiesta Nacional del Mate nació en 1988 impulsada por el Centro Comunitario Solidaridad y desde 2008 se realiza bajo la órbita municipal, manteniendo su espíritu popular.