Las promociones del patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate

Mientras avanzan con los preparativos finales para la Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará este viernes y sábado en Plaza de las Colectividades, en la costanera baja de la capital entrerriana, se dieron a conocer las promociones del patio gastronómico que estará a cargo de distintos clubes de la ciudad y que ofrecerán alimentos y bebidas, para destinar lo recaudado al desarrollo de sus actividades sociales y deportivas.

Entre los precios que se difundieron, Elonce pudo saber que los panchos se venderán a 4.000 pesos cada uno y los choripanes a 5.000 pesos; así también, una pizza común podrá adquirirse a 12.000 pesos; y el cono de papas fritas estará a 4.000 pesos.

Los detalles de las promociones

Sobre la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate se desarrollará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, organizada por la Municipalidad. La propuesta reunirá a figuras nacionales, artistas locales y regionales, además de concursos, ferias y actividades culturales que convierten al evento en uno de los más convocantes del verano entrerriano.

La grilla artística contará con la presencia de Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti y Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del certamen Premate. En total, se estima la participación de más de 100 artistas de la ciudad y la región.

Los artistas de la Fiesta Nacional del Mate (foto Elonce)

El escenario mayor rinde homenaje a Luis “Pacha” Rodríguez, uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, entidad que dio origen a la Fiesta Nacional del Mate. Allí se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná -con más de 50 músicos y bailarines en escena- y los ganadores del Premate.

En paralelo, en inmediaciones de Sala Mayo estará emplazado el escenario “Pariente del Mar”, con propuestas dirigidas a las juventudes, basadas en la cultura urbana local y nuevas tendencias musicales.

La Fiesta Nacional del Mate nació en 1988 impulsada por el Centro Comunitario Solidaridad y desde 2008 se realiza bajo la órbita municipal, manteniendo su espíritu popular.