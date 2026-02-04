Fiesta del Mate: desde este miércoles se pueden retirar las pulseras para el sector preferencial

Este viernes y sábado se realiza en Paraná la 35° Fiesta Nacional del Mate, que genera grandes expectativas por su convocante cartelera artística con artistas de nivel como Lali, además de Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Los Nocheros, Rally Barrionuevo, Rombai, Coti, junto a más de 100 artistas locales que participaron del premate y del Ensamble del Paraná.

La semana pasada se amplió el sector preferencial con la disponibilidad de más entradas para la venta. En este sentido, desde la organización definieron dos lugares físicos como puntos de venta para acceder al sector preferencial a través de todos los medios de pago y se informó la dinámica en cuanto al retiro de pulseras para quienes hayan adquirido entradas preferenciales.

Y está vigente la posibilidad de adquirir tickets preferenciales en entradauno.com

Puntos de venta físicos

Los lugares físicos como puntos de venta para acceder al sector preferencial son Vieja Usina, en calle Gregoria Matorras 861 y Cosmopolitan bar, en Güemes 1356.

Con el objetivo de facilitar la dinámica de quienes decidan adquirir su localidad preferencial el mismo día del evento, ambos puntos tendrán tickets a la venta disponibles durante los dos días de la fiesta.

En la Vieja Usina estará habilitado entre el miércoles 4 y el sábado 7 de febrero en los siguientes días y horarios:

-Miércoles 4 y jueves 5 de febrero, de 9 a 19 hs

-Viernes 6 y sábado 7 de febrero, de 09 a 23 hs

Por otro, Cosmopolitan bar será viernes 6 y sábado 7, entre las 9 y las 23 hs

Retiro de pulseras para sector preferencial

Además, quienes hayan adquirido su entrada a través de la ticketera digital podrán retirar su pulsera para el sector preferencial entre el miércoles 4 y el sábado 7 de febrero en los siguientes días y horarios:

-Miércoles 4 y jueves 5 de febrero: de 9 a 19 hs

-Viernes 6 y sábado 7 de febrero: de 9 a 23 horas.

La entrega se efectuará en el Centro Cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras de San Martín 861) con el objetivo de garantizar un ingreso ordenado y seguro al sector preferencial.

El sector preferencial ofrece un lugar con una vista próxima a los artistas sobre el escenario principal, espacio gastronómico, barra y sanitarios exclusivos. La disposición del sector será distinta según el día del evento: el 6 de febrero funcionará bajo la modalidad platea —con público sentado—, mientras que el 7 de febrero será bajo la modalidad campo.

Recomendaciones para quienes acrediten su ingreso

• Presentar el QR que figura en la aplicación "Equity" al momento de la acreditación (seguir las instrucciones que llegan una vez efectuada la compra al mail que se consignó durante el proceso).

• Ingresar al predio con la pulsera puesta.

• No se permite el ingreso al sector preferencial con asientos, conservadoras u objetos de gran tamaño.

Elonce sortea entradas para ver a Lali

En el marco de esta gran celebración, Elonce anunció el sorteo de dos entradas preferenciales para este sábado, jornada en la que se presentará Lali, una de las artistas más esperadas del festival. Los interesados pueden ver los requisitos y participar en el Instagram del canal @eloncecom.