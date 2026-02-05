Agenciero de María Grande vendió uno de los millonarios premios del Quini 6: "Nunca me había pasado"

En el Quini 6 de este miércoles, 13 apostadores ganaron más de $23 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos. En el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 31-33-26-22-28-34.

Roberto Ruth, dueño de la agencia de lotería donde se vendió la boleta ganadora en la ciudad de María Grande, dialogó con Elonce y compartió su emoción y sorpresa al enterarse de que su local fue el punto de venta de uno de los premios millonarios.

“Fue algo muy sorprendente. Siempre se espera tener un premio de este tipo, pero no se sabe cuándo va a llegar. Hoy se me dio. En total, fueron 13 apostadores los que ganaron en este sorteo del Quini 6, uno de ellos en María Grande, en mi agencia. Cuando me enteré, quedé muy sorprendido”, expresó.

Por ahora, aclaró, “no se ha presentado nadie. Supongo que es alguien de María Grande, pero por ahora no tengo más detalles. Semanalmente no he tenido ganadores de esta magnitud, así que probablemente sea alguien que pasó por la agencia en la semana”.

Contó que “la agencia tiene 25 años. Primero la abrió mi padre y después me la pasó a mí, hace 10 años. Siempre esperé un momento como este y por fin se nos dio. Es una gran alegría, porque es la primera vez que vendo una boleta ganadora del Quini 6. Nunca antes había pasado. Por eso, la sorpresa es tan grande. Es un momento especial para mí y para toda la gente de la ciudad, porque en María Grande, cuando algo como esto pasa, es una gran novedad”.

Consultado sobre qué impacto tiene para él y la agencia que haya salido un premio de este tipo, dijo: “A nivel económico, no me deja un rédito directo, pero sin duda genera un impacto positivo. La gente ve que en mi agencia salió uno de los premios millonarios y eso aumenta la confianza de los apostadores. Es un sello de suerte, por decirlo de alguna manera, para quienes quieren probar su suerte en el Quini 6”.

“La gente está más entusiasmada, especialmente por el sorteo del domingo, que tiene un premio millonario. De hecho, hay quienes me han llamado para preguntar sobre cómo jugar o consultar sobre los números. En cuanto a la venta, ha mantenido niveles más o menos constantes, pero es evidente que tras el premio de ayer hay un poco más de movida”, remarcó.

Dijo que “el Quini 6 siempre es uno de los más jugados, pero también tenemos otros juegos, como el Loto y la Tómbola, que tienen su público. Sin embargo, el Quini sigue siendo el preferido, especialmente cuando hay premios grandes, como el que está en juego el domingo”. Elonce.com