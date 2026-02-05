Recuperaron una histórica estatuilla que pertenece a la Catedral de Paraná

Se trató de antigua imagen religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, perteneciente a la Catedral Metropolitana de Paraná, que había sido sustraída y luego ocultada en un descampado, detrás del Barrio Aceitero.
Recuperaron una antigua estatuilla del Sagrado Corazón de Jesús, propiedad de la Catedral de Paraná, luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal policial de Robos y Hurtos en distintos puntos de la ciudad.
Según se informó, la imagen religiosa había sido localizada inicialmente en la vivienda de una mujer alfarera del barrio Bajada Grande, quien la tenía con el objetivo de realizar réplicas destinadas a distintas iglesias locales. A partir de esta información, se dio intervención a diferentes áreas policiales, que avanzaron en la investigación para esclarecer el origen y recorrido de la estatuilla.
Con el correr de las actuaciones, los investigadores lograron determinar la identidad de los presuntos autores de la sustracción, tratándose de dos hombres que se encontraban en situación de calle. En ese marco, y con la colaboración de vecinos de la zona, se logró ubicar finalmente la imagen religiosa, que había sido ocultada en un descampado, detrás del Barrio Aceitero.
Una vez hallada, se procedió al secuestro formal de la estatuilla y se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal en turno. Desde la Fiscalía se dispuso la restitución de la imagen a su legítima poseedora, la Catedral Metropolitana de Paraná, cerrando así el procedimiento.
La recuperación de la estatuilla fue destacada por su valor religioso y patrimonial, tratándose de una pieza histórica muy apreciada por la comunidad local.