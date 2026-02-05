Operativo en el Túnel Subfluvial: hallaron un arma en un colectivo

REDACCIÓN ELONCE
Un operativo antinarcótico en el Túnel Subfluvial, del lado de Paraná, permitió el hallazgo de un arma de fuego dentro de un colectivo de larga distancia y dejó a dos personas demoradas, con intervención de la Justicia Federal.
Un operativo antinarcótico en el Túnel Subfluvial se desarrolló este jueves por la tarde en el Puesto Caminero ubicado del lado de la ciudad de Paraná, donde efectivos policiales realizaron un exhaustivo control preventivo en el marco de las acciones contra el narcotráfico y el narcomenudeo.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas, que llevó adelante controles vehiculares e inspecciones de pasajeros conforme a los lineamientos dispuestos por la cúpula policial. Como resultado del operativo, se logró el hallazgo de un arma de fuego en el interior de un colectivo de larga distancia.
Según se informó, el operativo comenzó alrededor de las 19 horas y forma parte de una serie de controles que se intensifican durante la temporada estival, período en el que aumenta el flujo de personas y vehículos entre provincias.
El hallazgo del arma durante el control
El jefe de Operaciones de Drogas Peligrosas, Juan Manuel Romero, explicó que este tipo de procedimientos se realizan con mayor frecuencia en esta época del año, con el objetivo de reforzar la prevención y detección de delitos complejos.
Durante el control, los efectivos inspeccionaron un colectivo procedente de la ciudad de La Plata, que tenía como destino final la capital entrerriana. En ese contexto, se detectó un revólver oculto dentro de un bolso perteneciente a uno de los pasajeros.
El arma fue inmediatamente secuestrada y será sometida a las pericias correspondientes para determinar su procedencia, estado de funcionamiento y posible vinculación con otros hechos delictivos.
Personas demoradas e intervención judicial
Como consecuencia del hallazgo, el propietario del bolso donde se encontraba el arma y su acompañante fueron demorados de manera preventiva. Ambos son oriundos de la ciudad de Paraná y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.