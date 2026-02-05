El Gobierno afirmó que la pobreza bajó al 26,9% en el tercer trimestre de 2025

El cálculo fue realizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, publicados por el Indec. Además, la indigencia se ubicó en 6% durante el tercer trimestre de 2025.
El Gobierno nacional aseguró que la pobreza en la Argentina se redujo al 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, según una estimación elaborada por el Ministerio de Capital Humano. De acuerdo con el informe oficial, en el último año más de 5,2 millones de personas dejaron de ser pobres, mientras que desde el inicio de la gestión de Javier Milei la cifra asciende a 6,6 millones.
El cálculo fue realizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el Indec. Si bien la medición oficial de pobreza se difunde de manera semestral, el Ejecutivo aclaró que se trata de una proyección propia basada en información estadística oficial.
Cuántas personas siguen siendo pobres en Argentina
Medido en cantidad de habitantes, el informe indica que aún hay 12.849.616 personas en situación de pobreza en el país. No obstante, el dato representa una baja de 5.239.474 personas respecto de un año atrás y una reducción de 6.680.087 personas en comparación con el inicio del actual gobierno.
Desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que estas cifras no deben confundirse con otras afirmaciones oficiales que mencionan que “más de 12 millones de personas salieron de la pobreza”. En esos casos, la comparación se realiza con el pico máximo de pobreza registrado en el primer semestre de 2024, cuando el indicador alcanzó niveles récord tras el impacto inicial de las correcciones económicas.
El pico de pobreza y la posterior caída
Según la estimación oficial, la pobreza tocó su punto más alto en el primer trimestre de 2024, cuando llegó al 54,8%. Ese escenario estuvo marcado por la devaluación del peso, el ajuste de tarifas y la aceleración inflacionaria, que provocaron una fuerte caída del poder adquisitivo y empujaron a millones de personas por debajo de la Canasta Básica Total (CBT).
Con el correr de los meses, el Gobierno sostiene que algunas variables macroeconómicas comenzaron a estabilizarse y que los salarios iniciaron una lenta recuperación, lo que permitió una tendencia descendente sostenida de los niveles de pobreza.
Qué dijo el Ministerio de Capital Humano
En un comunicado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello destacó que la incidencia de la pobreza cayó 11,4 puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre de 2024, cuando el indicador se ubicaba en 38,3%.
“El Ministerio de Capital Humano informa que la pobreza en la Argentina continúa bajando”, señaló el texto, y atribuyó la mejora a una combinación de políticas económicas orientadas a reducir la inflación, la estabilización macroeconómica y la focalización de la asistencia social en los sectores más vulnerables, sin intermediarios.
Indigencia: también hubo una baja
El informe oficial también incluyó datos sobre la indigencia, que mide la pobreza extrema. Según la estimación del Ministerio, la indigencia se ubicó en 6% durante el tercer trimestre de 2025, lo que implica una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales.
En términos absolutos, esto representa 2.866.085 personas indigentes, unas 1,4 millones menos que un año atrás y 2,7 millones menos desde el comienzo del actual gobierno.
A la espera del dato oficial del Indec
El Gobierno recordó que el Indec publica la medición oficial de pobreza dos veces al año y que el próximo informe se conocerá en marzo de 2026, con datos correspondientes al segundo semestre de 2025. Hasta entonces, las cifras difundidas por el Ejecutivo seguirán basándose en proyecciones elaboradas a partir de los microdatos oficiales.
Mientras tanto, desde el oficialismo destacan que los indicadores sociales muestran una continuidad en la tendencia descendente, en un contexto de desaceleración inflacionaria y ajuste de las políticas sociales.