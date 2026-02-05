El dólar oficial bajó y cerró el jueves en $1460 para la venta

En el Banco Nación, la divisa norteamericana cayó $5 a $1.460 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.898.
El dólar oficial retrocedió este jueves y la distancia con el techo de la banda es del 9%. Más allá del movimiento puntual, el mercado lee un escenario de relativa calma cambiaria, con el tipo de cambio contenido y tasas de interés funcionando como principal ancla.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio cae $5,5 a $1.442, y se encamina a cerrar la primera semana de febrero prácticamente sin cambios. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s342,6 millones.
Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.416,76 para la compra y $1.467,01 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el Banco Central (BCRA), lo que implica un avance semanal de apenas el 0,2%.
Entre los dólares financieros, el dólar MEP sube 0,4% a $1.463,52, mientras que el contado con liquidación (CCL) trepa 0,5% a $1.504,66. En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $15 a $1.440 para la venta.
Los contratos de dólar futuro cerraron con caídas generalizadas cercanas al 0,5%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de febrero llegará a $1.465. En la jornada, las operaciones totalizaron los u$s725 millones.
En ese contexto, todas las miradas se concentran ahora en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de enero, que el Banco Central (BCRA) difundirá este jueves y que podría traer ajustes en las previsiones para el dólar, la inflación y las tasas.
Finalmente, en el REM de diciembre, los analistas habían ratificado un escenario de dólar en calma para la primera mitad del año, con subas mensuales en línea con el ajuste del techo de la banda y aumentos por debajo de la inflación a partir del segundo trimestre.