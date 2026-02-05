 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Misión del FMI llegó a la Argentina para revisar las metas del programa económico

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este jueves a la Argentina para la revisión de las metas del programa que sellaron con el gobierno del presidente Javier Milei en el primer trimestre del 2025. 

5 de Febrero de 2026
Kristalina Georgieva con el ministro de Economía, Luis Caputo
Kristalina Georgieva con el ministro de Economía, Luis Caputo

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este jueves a la Argentina para la revisión de las metas del programa que sellaron con el gobierno del presidente Javier Milei en el primer trimestre del 2025. 

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este jueves a la Argentina para la revisión de las metas del programa que sellaron con el gobierno del presidente Javier Milei en el primer trimestre del 2025.

 

La comitiva está encabezada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y el jefe de misión para la Argentina, Bikas Joshi.

 

 

El arribo de los representantes del Fondo se da a pocas horas de que el Poder Ejecutivo empujara la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) por la actualización en la metodología del IPC.

 

Lavagna pretendía aplicar la nueva fórmula para calcular la inflación desde este año, mientras que el oficialismo, con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, como voces cantantes, pretendían hacerlo cuando se normalicen los precios

Temas:

FMI Javier MIlei caputo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso