Policiales

Estafa bajo modalidad de secuestro virtual extorsivo en Paraná: señora entregó 800.000 pesos, dólares y euros

5 de Febrero de 2026
Hay tres personas demoradas y un vehículo retenido.
Hay tres personas demoradas y un vehículo retenido. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un importante operativo policial se desarrolló en barrio Arenales, de Paraná, tras que una mujer de 86 años fuera víctima de una estafa telefónica bajo la modalidad de secuestro virtual extorsivo, hecho que derivó en la entrega de una suma millonaria de dinero y monedas extranjeras. Hay demorados.

Estafa bajo secuestro virtual extorsivo. En barrio Arenales, un hecho policial generó conmoción en la zona oeste de Paraná. Un procedimiento se llevó adelante tras una denuncia por estafa bajo la modalidad de secuestro virtual, donde una adulta mayor fue engañada mediante un llamado telefónico extorsivo.

Se montó amplio operativo policial con intervención de distintas áreas investigativas en calle El Patí, en inmediaciones de la conocida zona de "La Vieja del Agua". El comisario Marcelo Hoffman, subjefe de la División Delitos Económicos brindó precisiones a Elonce sobre la maniobra delictiva.

 

Investigación en curso y modalidad delictiva

“Este martes, en horas de la siesta, aproximadamente a las 15:30, una vecina de calle Nogoyá manifestó haber recibido un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por su hija, exigiéndole dinero y advirtiéndole que, de no entregarlo, la joven sería asesinada”, relató el jefe.

Además, explicó que la víctima, en un estado de extrema vulnerabilidad emocional, accedió a entregar dinero y divisas. “Sale hacia afuera de la vivienda y deja una suma de $800.000 pesos, $900 dólares y 875 euros”.

Según detalló Hoffman, tras la entrega del dinero, los delincuentes huyeron del lugar. “Personas que estamos investigando recogieron el dinero y se dieron a la fuga. Se trataría de un vehículo Volkswagen que tenemos en el lugar del procedimiento”.

Operativo policial en barrio Arenales: tres personas demoradas por presunta estafa

Operativo policial y personas demoradas

La investigación permitió identificar a los ocupantes del rodado. “Se logró individualizar a tres hombres, de 19 a 35 años, oriundos de la provincia de Buenos Aires”.

Con apoyo del sistema de videovigilancia, se activó un operativo cerrojo. “Se logró dar con el vehículo a través del lector de cámaras”, señaló.

 

Actualmente, el auto permanece retenido y las personas se encuentran demoradas. “En este momento nos encontramos aguardando las medidas de detención, si es que son autorizadas”.

 

La víctima y la causa judicial

El comisario confirmó que la víctima es una adulta mayor. “Se trata de una señora de 86 años. Lamentablemente le tocó vivir la situación, pero se encuentra bien”, comentó.

 

La causa está en manos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Sofía Patat. Además, remarcó que se investiga si existen hechos similares con las mismas características.

 

Finalmente, Hoffman confirmó la tipificación del delito. “Estamos ante una estafa de secuestro virtual extorsivo”.

estafa extorsión persona adulta mayor dólares Pesos euros
